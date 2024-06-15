قطّ يحصد شهادة "ماجستير" في جامعة أميركية (صور)

حصد القط ماكس، البالغ من العمر 6 سنوات، رسميًا على شهادته الفخرية من جامعة ولاية فيرمونت الأميركية، وفق موقع "نيويورك بوست".

وحصل القط على الدكتوراه كجزء من دفعة 2024 بجامعة ولاية فيرمونت.

وقال موريس أويميت، عميد خدمات القبول والتسجيل بالجامعة، لشبكة CNN إن الجامعة لا تمنح درجة الدكتوراه للأشخاص، مما يجعل ماكس عضوًا مميزًا للغاية في المجتمع.

وكان روب فرانكلين، مدير وسائل التواصل الاجتماعي بالمدرسة، هو من جاء بفكرة جعل القط المحبوب جزءًا من دفعة عام 2024.

وجاء في منشور على إنستغرام: "بموافقة من أعضاء هيئة التدريس، منح مجلس أمناء لجنة القطط في ولاية فيرمونت ماكس داو لقب "دكتوراه" المرموق. كان المقصود فقط أن تكون مجرد نوع من المرح والمزاح، ولكن في الوقت نفسه، ندرك أن هذه القطة استحضرت مشاعر وعواطف حقيقية وكانت بمثابة دعم حقيقي لكثير من الأشخاص في حرمنا الجامعي".

وأصبح القط عنصرًا أساسيًا في حرم جامعة كاسلتون منذ أن بدأ مالكه، آشلي داو، في السماح له بالتجول خارج المنزل، الذي يقع على مسافة قريبة من الحرم الجامعي.