في بلد عربي... قتل ابنته وأرسل صورتها لإغاظة طليقته: "والله لأحرق قلبك عليها"

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان بالأردن حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً مع الأشغال الشاقة على رجل بعد إدانته بقتل طفلته البالغة من العمر عامين خنقاً بهدف إغاظة طليقته.

تفاصيل القضية تعود إلى كانون الثاني من هذا العام، عندما نشأت خلافات بين المتهم وطليقته بسبب تعاطيه المخدرات وتناوله المشروبات الكحولية، مما دفع الطليقة لترك المنزل الزوجي ورفع دعوى طلاق حصلت بموجبها على حكم بالطلاق.

وحاول المتهم إقناع المشتكية مرات عدة بالعودة له، إلا أنها كانت ترفض ذلك، وكان يهددها بابنتها بعبارة "والله لأحرق قلبك عليها".

وبقيت الطفلة تعيش مع والدها بناءً على اتفاق بين الطرفين. في يوم الجريمة، حاول المتهم إعادة الطفلة إلى والدتها، لكنها طلبت منه إحضارها في اليوم التالي. عند رؤية المتهم لصورة طليقته عبر تطبيق "واتساب" مع شخص آخر، استشاط غضباً وأخذ الطفلة إلى منطقة جنوب عمان حيث خنقها حتى الموت.

بعدما تأكد من وفاة الطفلة، قام بتصويرها وأرسل الصور إلى طليقته مع تسجيل صوتي يشير فيه إلى قتله لابنته. ثم اتصل بشقيقه ليخبره بما حدث قبل أن يتم القبض عليه.

أدانت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد بموجب المادة 326 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 20 عاماً.