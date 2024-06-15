طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!

روت سيدة مجهولة الهوية قصتها المأساوية عبر موقع "ذا صن" البريطاني، الّتي تعيشها عقب اكتشافها خيانة زوجها، طالبةً المساعدة من القرّاء وأصحاب الموقع.

وكشفت السيدة قائلةً: "خيانة شريكي مع زوجته السابقة ما زالت تلاحقني. لقد تم ضبطتهما على أريكتنا بعد عودتي مبكرًا من العمل. رغم مرور سنوات وانفصالنا منذ 12 شهرًا، لا أستطيع نسيان تلك الصورة المؤلمة. أشعر أن ثقتي بالرجال قد تحطمت إلى الأبد".

وتابعت: "التقيت بشريكي السابق في المدرسة الثانوية، وبعد سنوات، رأيته في حفل زفاف. دعاني لتناول مشروب، ثم طلب مني الخروج بموعد غرامي وأكد لي أنه منفصل ويجري معاملات على الطلاق. ورغم تجاربي السابقة المؤلمة، وقعت في حبه. طلق زوجته وانتقل للعيش معي، وكنا سعداء لعدة سنوات".

وأضافت: "لكن في يوم ما، عدت إلى المنزل مبكرًا بسبب المرض، ووجدته مع زوجته السابقة على الأريكة. كانت صدمة كبيرة، واعترف بإقامة علاقة غرامية استمرت تسعة أشهر. حاولنا إعادة بناء علاقتنا، لكنني لم أستطع الوثوق به مجددا بسبب علاقته بزوجته السابقة، حيث كان يقضي وقتًا معها بسبب أطفالهما".

وقالت السيدة إنها قررت في النهاية الانفصال نهائيًا عنه العام الفائت، مضيفةً: "حاولنا البقاء كأصدقاء، لكن الأمر كان مزعجًا للغاية. رغم مرور الوقت، ما زلت أفتقده ولم أستطع تجاوز ما حدث. كيف يمكنني المضي قدما في حياتي؟".