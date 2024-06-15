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بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟

منوعات
2024-06-15 | 16:16
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بعد فضيحة &quot;بيرييه&quot;... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟
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بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟

أكدت شركة "نستله" ليل الجمعة أنها تواصل إنتاج وبيع زجاجاتها سعة ليتر من "بيرييه"، بعدما أوردت وسائل إعلام معلومات عن توقف إنتاج هذه الزجاجات في مصنع فيرجيز بسبب مشاكل في مصادر عدة.

وأوضحت "نستله ووترز"، الشركة الأم لماركة المياه الفوارة، في بريد الكتروني تلقته وكالة فرانس برس "إنّ إنتاج بيرييه سعة ليتر واحد لم يتوقّف"، مضيفة "نعم يتم بيع زجاجات بيرييه بسعة ليتر".

وكانت المجموعة السويسرية قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تجري "عملية صيانة دورية" لاثنين من آبارها، لضمان "إمكانية استهلاك كل المنتجات التي تُباع بأمان تام".

وأضافت "سنعود بقدرة أفضل لخدمة منتجاتنا في نهاية هذه العمليات، وبعد مرحلة إعادة تجديد لمخزوننا".

وكانت الشركة اضطرت في نيسان إلى تعليق استخدام أحد آبارها، نزولا عند طلب الدولة وإتلاف ما لا يقل عن مليوني زجاجة بعدما تبيّن وجود بكتيريا "من أصل برازي" في البئر.

وبحسب صحيفة "لوموند" وإذاعة "فرانس إنفو"، تم مُذاك تعليق استخدام بئرين أخريين لإنتاج المياه المعدنية الطبيعية لتطهيرهما.

ووفق التقارير، لم تعد شركة "نستله ووترز" تمتلك الكميات اللازمة من المياه المعدنية الطبيعية لإنتاج زجاجات "بيرييه" البلاستيكية "الخضراء" بسعة ليتر واحد، وفضّلت المجموعة تعليق بيعها حتى نهاية الصيف لصالح الزجاجات الأصغر.

وكالة فرانس برس

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