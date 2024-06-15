الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحجاج يقفون على جبل عرفة ويدعون لأهل غزة: "فليكن الله في عونهم" (فيديو)

منوعات
2024-06-15 | 16:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحجاج يقفون على جبل عرفة ويدعون لأهل غزة: &quot;فليكن الله في عونهم&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحجاج يقفون على جبل عرفة ويدعون لأهل غزة: "فليكن الله في عونهم" (فيديو)

يصلي أكثر من 1,5 مليون حاج مسلم السبت على جبل عرفة في ذروة مناسك الحج، وهم يتلون القرآن ويتوجهون بالدعاء للفلسطينيين في غزة وسط درجات حرارة مرتفعة.

وتوجه المصلون الذين أتوا من مختلف انحاء العالم إلى هذه التلة الواقعة على بعد حوالى عشرين كيلومترا من مكة المكرمة.

ووصل بعض الحجاج بثياب الإحرام البيضاء عند الفجر ومنهم محمد آسر، وهو حاج مصري يبلغ من العمر 46 عاماً، ويقول إن لديه قائمة من الأشخاص الذين طلبوا منه أن يصلي من أجلهم مؤكدا "إنه اليوم الأكثر أهمية".

ويضيف لوكالة فرانس برس: "أدعو أيضاً للفلسطينيين، فليكن الله في عونهم".

ويصادف موسم الحج هذا العام مع احتدام الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحذر وزير الحج السعودي توفيق الربيعة الأسبوع الفائت، من أنه لن يتم التسامح مع "أي شعارات سياسية"، لكن ذلك لم يمنع أحد الحجاج من الهتاف دعماً للفلسطينيين.

وهتف الحاج بالقول "ادعوا لإخواننا في فلسطين، في غزة (...) الله ينصر المسلمين".

وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً باستضافة ألف حاج "من أسر الشهداء والجرحى من قطاع غزة"، ليرتفع عدد الحجاج الفلسطينيين لأداء مناسك هذا العام إلى ألفي شخص، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يشارك في الحج أكثر من مليون ونصف مليون مسلم هذه السنة، ويعدّ أحد أكبر التجمّعات الدينية في العالم.

وبعد الوقوف على عرفة يتوجه الحجاج عند الغروب إلى المزدلفة حيث يجمعون الحصى لرمي الجمرات في منى.

ويُمثل الحج إلى مكة مكاسب مالية للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، والتي تسعى إلى تقليص اعتمادها على النفط من خلال تطوير السياحة الدينية خصوصاً.

وإلى جانب الحج، هناك أيضاً مناسك العمرة التي تكون بقصد الزيارة ويمكن أداؤها على مدار العام، وقد جمعت 13,5 مليون معتمر في العام الفائت، مع سعي السلطات للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030.

وشارك في العام 2023 أكثر من 1,8 مليون شخص، جاء نحو 90 في المئة منهم من خارج المملكة، معظمهم من الدول الآسيوية والعالم العربي.

آخر الأخبار

منوعات

حجاج

جبل عرفة

حاج

المملكة العربية السعودية

الصلاة

غزة

فلسطين

الحرب.

LBCI التالي
منذ بدء علاجها من مرض السرطان... الأميرة كايت تطلّ رسميا للمرة الاولى (صور)
زائرة غريبة طرقت باب سيدة متزوجة منذ 11 سنة وما حصل بعدها كارثي... "هل يجب أن نعرف أطفالنا على بعضهم؟"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:42

وزير الحج السعودي: عدد الحجاج خلال الموسم الحالي بلغ 1,833,164 حاجا وحاجة

LBCI
آخر الأخبار
06:55

وزارة الصحة في غزة: استشهاد 37296 فلسطينيا على الأقل وإصابة 85197 منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في 7 تشرين الأول

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-14

صحة غزة: استشهاد 37266 فلسطينيا وإصابة 85102 خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-13

باسيل: رعد أكد فصل ملف الرئاسة عن الحرب في الجنوب وغزة ولكن أكد على الحاجة إلى المزيد من البحث

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:16

بعد فضيحة "بيرييه"... هل تم توقيف إنتاجها وبيعها؟

LBCI
منوعات
15:51

طلّق ليتزوجها... وبعد سنوات ضبطته مع طليقته في مشهد صادم!

LBCI
منوعات
15:39

في بلد عربي... قتل ابنته وأرسل صورتها لإغاظة طليقته: "والله لأحرق قلبك عليها"

LBCI
منوعات
14:47

قطّ يحصد شهادة "ماجستير" في جامعة أميركية (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-05-21

تعميم أوصاف جثة رجل مُسنّ مجهول الهويّة قضى في داخل منزله...

LBCI
أخبار دولية
2024-05-14

بن فرحان يكرر وقوفه إلى جانب اللبنانيين: ندعو الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

الجيش: توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

LBCI
فنّ
2024-04-06

ابن ديما بياعة وتيم حسن في موقفٍ محرج على تيكتوك... كم رصيده في البنك؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

بين الدراسة وقمة الدول السبع… الذكاء الإصطناعي يشغل العالم

LBCI
رياضة
13:40

ألمانيا توجه إنذارًا لجميع المنافسين مع إنطلاق اليورو... والعين الليلة على إيطاليا حاملة اللقب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

جبل عرفة: ركن يعتبر الأساس والأعظم في الحج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... وكاميرا الـLBCI تأخذكم إلى منزل السفير البرازيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في كفرعبيدا: تواصل الشاطىء اللبناني مقطوع كرمى "الفيلات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عشية عيد الأضحى الـLBCI تتعرف على عادات وتقاليد أبناء عاليه والشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تعرفوا على استراتيجية حماس الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تقارير أمام الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على حرب على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:15

الجنوب شيّع الشهيدتين سالي سكيكي ودلال محمود عز الدين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:34

ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين

LBCI
فنّ
04:37

زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... فستان العروس غير جاهز وموعد جديد للزواج!

LBCI
منوعات
06:43

بعدما حذر من وفاة الرئيس الإيراني... منجم هندي يتوقع نشوب الحرب العالمية الثالثة في هذا التاريخ!

LBCI
خبر عاجل
12:00

ترقبوا حفل السوبرانو فرح الديباني ضمن مهرجانات "بيت الدين 2023" مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية

LBCI
حال الطقس
01:43

بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار

LBCI
صحف اليوم
00:39

رسالة قطرية لـ"حزب الله": إسرائيل تستعدّ للحرب الشاملة (اللواء)

LBCI
أخبار لبنان
08:40

إقليم المتن الشمالي الكتائبي: التاريخ لن يرحم من قام بوضع السم لأهالي المتن وتآمر على صحتهم

LBCI
فنّ
05:11

مشاجرة "دامية" بين فنانين مصريين! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More