في باكستان... العثور على جثة ياباني فُقد خلال تسلق جبل

عُثر السبت على جثة متسلق من يابانيين اثنين فُقدا خلال تسلق جبل في شمال باكستان، فيما لا يزال البحث مستمرا عن الثاني، على ما أفاد مسؤول محلي.

وكان ريوسيكي هيراوكا وأتسوشي تاغوشي يحاولان تسلق قمة جبل سبانتك الذي يبلغ ارتفاعه 7027 متراً في سلسلة جبال قراقرم، قبل أن يُفقد أثرهما خلال الأيام الماضية.

وقال نائب حاكم منطقة شغر ولي الله فلاحي لوكالة فرانس برس "تم العثور على جثة متسلق ياباني، وما زال البحث مستمرا عن المتسلق الثاني".

وأوضح في وقت لاحق أن الجثة تعود إلى ريوسيكي هيراوكا.

وأشار فلاحي إلى أن الجثة عُثر عليها عند مستوى 300 متر أسفل المخيم 3، على ارتفاع حوالى 6200 متر، وهي النقطة التي يستعد المتسلقون فيها للانطلاق إلى القمة النهائية.

وقد جرت الاستعانة في عملية البحث التي نفذها متسلقون وخبراء في عمليات الإغاثة على الارتفاعات العالية، بمروحيتين تابعتين للجيش الباكستاني.

وكان المتسلقان قد وصلا إلى المعسكر الأساسي في الثالث من حزيران، وكانا يحاولان التسلق من دون مساعدة حمّالين.

وشوهدا آخر مرة في 10 حزيران، وجرى الإبلاغ عن فقدانهما في اليوم التالي من جانب زملائهما المتسلقين الذين كانوا يتوقعون ملاقاتهما خلال التسلق.

ورصدت مروحية عسكرية المتسلقين الخميس، لكن جرى تعليق البحث بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

توصف سبانتك، المعروفة أيضاً باسم "القمة الذهبية"، بأنها "قمة سهلة الوصول نسبياً ومباشرة"، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني لشركة "أدفنتشر تورز" السياحية التي نظمت رحلة المتسلقين اليابانيين.