طريقة ملهمة للتغلب على مرض السرطان... هذا ما اعتمدته امرأة أربعينية مع والدها المسنّ (فيديو)

طريقة ملهمة للتغلب على مرض السرطان... هذا ما اعتمدته امرأة أربعينية مع والدها المسنّ (فيديو)



تعاملت "شانون نيلون" الأربعينية مع جلسات علاجها الكيميائي القاسية بأسلوب استثنائي وذلك من خلال الرقص مع والدها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، وفق ما نقل موقع

وفي التفاصيل، تم تشخيص نيلون بعد خمسة أشهر من عثورها على كتلة صلبة على ثديها، وكانت دائما تتمتع برفقة والدها الثمانيني جوزيف في كل جلسة.



واعتادت نيلون أن تنشر بانتظام مقاطع فيديو مضحكة خاصة بها وبوالدها أثناء تلقيها العلاج، واستطاعا إنشاء قاعدة جماهيرية صغيرة خاصة بهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ومع ذلك، بينما كانت شانون تخضع للعلاج الكيميائي، أُصيب والدها بنوبة قلبية شديدة، ورجح الأطباء أن يكون سبب الإصابة مدى حزنه بسبب معاناة ابنته مع السرطان.



وبعد عامين من تشخيص حالتها، استطاعت شانون نيل الشفاء وباتت تساعد الأفراد الآخرين المصابين بمرض السرطان في مكافحته، وبدوره تعافى جوزيف من النوبة القلبية الحادة بعد إجراء عملية جراحية له.