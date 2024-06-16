بحثًا عن المال والاستقرار المادي... أربعينية تتخلى عن مهنتها وتتخذ قرارًا صادمًا!

بحثًا عن المال والاستقرار المادي... أربعينية تتخلى عن مهنتها وتتخذ قرارًا صادمًا!



كشفت سيدة أعمال أربعينية عن سبب تخليها عن حياتها المهنية في الشركة للانضمام إلى موقع OnlyFans.



وفي التفاصيل، قالت زيلدا ويليامز إن راتبها لا يكفي للاستمرار في ظل الاقتصاد المحفوف بالمخاطر اليوم، لذلك قررت اعتماد أسلوب التعري وتسجيل مقاطع الفيديو ونشرها عبر موقع OnlyFans لزيادة تدفقها النقدي.



وشرحت زيلدا أنها تحب عملها، وقد بذلت قصارى جهدها لسنوات للوصول إلى ما هي عليه اليوم، ولكن مع أزمة تكلفة المعيشة، لا تعتقد أن دخلها سيساعدها للاستمرار.



وعملت زيلدا كعارضة أزياء في العشرينات من عمرها، لكنها تركت عالم الأزياء لتدخل عالم الصناعة والاقتصاد.



وعلى الرغم من مرور سنوات على مغادرة زيلدا عالم عرض الأزياء، إلا أنها تحظى بطلبات خيالية من الرجال مقارنة بعملها عندما كانت أصغر سناً، إذ يظنون أنها عشرينية للوهلة الأولى.