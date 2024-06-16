ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!

ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!

ادعى شاب عشريني أنه كان يمارس العلاقة الحميمة مع شريكته في وقت سابق من ذلك الصباح، وبينما كان يظن أن الوضع يسير على ما يرام، صرخت حبيبته ونادته باسم رجل لا يعرفه مرارًا وتكرارًا.



وفي التفاصيل، اعترف الرجل أن حبيبته صرخت "بن"، ولم تتوقف عند ذلك الحد بل استمرت بالصراخ والطلبات الجنسية أثناء مناداته بهذا الاسم، ما جعل الموقف محرجًا.



وعندما انتهى الأمر، كانت صديقته على ما يبدو "محرجة للغاية"، لكنها اعترفت أنها تريد إخباره بموضوع ما، موضحة أنها تنجذب جنسيا للشخصية الكرتونية بن 10 منذ أن كانت طفلة.



ويُذكر أن بن 10 هو مسلسل كرتوني أميركي من نوع الخيال العلمي، حيث يرتدي صبي يبلغ من العمر 16 عامًا ساعة قوية تحوله إلى 10 كائنات فضائية مختلفة.



وعلى الرغم من اعتراف صديقته الغريب، تساءل الرجل عما إذا كانت قصة الانجذاب لشخصية بن 10 هي مجرد كذبة لتبرير الحادثة المحرجة.