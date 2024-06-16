الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل"... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)

منوعات
2024-06-16 | 14:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل&quot;... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل"... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)

"الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل"... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)

أنفق رجل أكثر من 100 ألف جنيه استرليني لتغطية 98% من جسده بالوشوم، والملفت أنه يريد الحصول على المزيد، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، بدأ إيلي إنك، البالغ من العمر 33 عامًا، رحلته مع الوشوم عندما كان في السابعة عشرة من عمره، ورسم حينها شبكة عنكبوت سوداء على مرفقه، وهي القطعة الوحيدة التي لم تتم تغطيتها بالكامل بالحبر الأسود بعد.

وواصل إيلي رسم الوشم على أجزاء جسده باللون الأسود بالكامل، بما في ذلك على ذراعيه وساقيه وصدره، وقضى آلاف الساعات تحت إبرة الحبر.

وادعى إيلي أنه تعرض للهجوم والتنمر بسبب مظهره، لكن ذلك لا يمنعه من الرغبة في الحصول على المزيد من الوشوم، وقال إيلي إنه يتلقى بعض النظرات المضحكة من الغرباء لكن ذلك لم يمنعه من محاولة تغطية جسده بالكامل بالحبر.

وشرح إيلي أن الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل، حيث يمكن للإنسان طلاء جدار غرفة نومه باللون الأسود.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

الطلاء

جدران

المنزل"...

تصدّقوا

الشاب

بجسده

الوشوم!

(صور)

LBCI التالي
في باكستان... العثور على جثة ياباني فُقد خلال تسلق جبل
الحجاج يقفون على جبل عرفة ويدعون لأهل غزة: "فليكن الله في عونهم" (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-29

روبوت ذكاء اصطناعي جديد "مرعب"... ما يمكنه فعله خلال 24 ساعة صادم!

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-13

الخبير الدستوري سعيد مالك لـ "جدل": بإمكان غادة عون التقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين كحد أقصى

LBCI
منوعات
2024-06-13

امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"

LBCI
أخبار دولية
2024-06-13

"اتفاق سياسي" خلال قمة مجموعة السبع على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:30

ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!

LBCI
منوعات
15:18

لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!

LBCI
منوعات
15:06

بحثًا عن المال والاستقرار المادي... أربعينية تتخلى عن مهنتها وتتخذ قرارًا صادمًا!

LBCI
منوعات
15:00

نجت من الهجوم النووي على ناغازاكي والسرطان وزواج الأطفال القسري... ما عاشته هذه المرأة كان مذهلا! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-21

جنبلاط من السفارة اللبنانية في قطر: الحرب في بدايتها وستستمر... ولا بد من توافق على الرئاسة بالحوار والتسوية

LBCI
اخبار البرامج
2024-04-19

"أنا رايح والله يقدرك تعمل قصة حياتي"... ابن شقيقة فادي ابراهيم يتحدث عن حياة الأخير وفترة مرضه وهذا ما قاله

LBCI
اقتصاد
2024-06-14

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
13:30

رجل يكتشف سرا "قذرا" عن حبيب شقيقته... وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:49

هنية: حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:42

بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا

LBCI
رياضة
13:36

في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
00:43

الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
06:49

وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام

LBCI
منوعات
11:10

صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)

LBCI
فنّ
05:20

"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:23

موجة الحرّ تنحسر...

LBCI
أمن وقضاء
05:23

قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن

LBCI
أمن وقضاء
09:23

ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك

LBCI
آخر الأخبار
08:04

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو هاجم الجيش في اجتماع للحكومة قائلا إن إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More