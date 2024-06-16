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"الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل"... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)

"الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل"... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)





وفي التفاصيل، بدأ إيلي إنك، البالغ من العمر 33 عامًا، رحلته مع الوشوم عندما كان في السابعة عشرة من عمره، ورسم حينها شبكة عنكبوت سوداء على مرفقه، وهي القطعة الوحيدة التي لم تتم تغطيتها بالكامل بالحبر الأسود بعد.



وواصل إيلي رسم الوشم على أجزاء جسده باللون الأسود بالكامل، بما في ذلك على ذراعيه وساقيه وصدره، وقضى آلاف الساعات تحت إبرة الحبر.



وادعى إيلي أنه تعرض للهجوم والتنمر بسبب مظهره، لكن ذلك لا يمنعه من الرغبة في الحصول على المزيد من الوشوم، وقال إيلي إنه يتلقى بعض النظرات المضحكة من الغرباء لكن ذلك لم يمنعه من محاولة تغطية جسده بالكامل بالحبر.



وشرح إيلي أن الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل، حيث يمكن للإنسان طلاء جدار غرفة نومه باللون الأسود. أنفق رجل أكثر من 100 ألف جنيه استرليني لتغطية 98% من جسده بالوشوم، والملفت أنه يريد الحصول على المزيد، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، بدأ إيلي إنك، البالغ من العمر 33 عامًا، رحلته مع الوشوم عندما كان في السابعة عشرة من عمره، ورسم حينها شبكة عنكبوت سوداء على مرفقه، وهي القطعة الوحيدة التي لم تتم تغطيتها بالكامل بالحبر الأسود بعد.وواصل إيلي رسم الوشم على أجزاء جسده باللون الأسود بالكامل، بما في ذلك على ذراعيه وساقيه وصدره، وقضى آلاف الساعات تحت إبرة الحبر.وادعى إيلي أنه تعرض للهجوم والتنمر بسبب مظهره، لكن ذلك لا يمنعه من الرغبة في الحصول على المزيد من الوشوم، وقال إيلي إنه يتلقى بعض النظرات المضحكة من الغرباء لكن ذلك لم يمنعه من محاولة تغطية جسده بالكامل بالحبر.وشرح إيلي أن الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل، حيث يمكن للإنسان طلاء جدار غرفة نومه باللون الأسود.