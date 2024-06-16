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نجت من الهجوم النووي على ناغازاكي والسرطان وزواج الأطفال القسري... ما عاشته هذه المرأة كان مذهلا! (فيديو)

نجت من الهجوم النووي على ناغازاكي والسرطان وزواج الأطفال القسري... ما عاشته هذه المرأة كان مذهلا! (فيديو)





وفي التفاصيل، توفيت فوجيكو روبنسون، المعروفة أيضًا باسم سوزي، عام 2021 عن عمر يناهز 88 عامًا بعد معاناتها من سلسلة من المشكلات الصحية في سنواتها الأخيرة.



وكشف جاكوب أن جدته تمكنت من النجاة من قصف عام 1945، وعانت من السرطان مرتين، والتسمم الإشعاعي، وشلل الأطفال، وكوفيد-19.



وبعد إجبارها على الزواج من مليونير عندما كانت مراهقة، قال جاكوب أيضا إن روبنسون انفصلت عن زوجها لاحقا بعد أن التقت بجده.



وشرح جاكوب ضمن مقطع



المصدر تحدث شاب عن جدته وكيف نجت من الهجوم النووي على ناغازاكي، ومن إصابتها بالسرطان مرتين، وهروبها من الزواج القسري وتمكّنها من الارتباط بجده في النهاية.وفي التفاصيل، توفيت فوجيكو روبنسون، المعروفة أيضًا باسم سوزي، عام 2021 عن عمر يناهز 88 عامًا بعد معاناتها من سلسلة من المشكلات الصحية في سنواتها الأخيرة.وكشف جاكوب أن جدته تمكنت من النجاة من قصف عام 1945، وعانت من السرطان مرتين، والتسمم الإشعاعي، وشلل الأطفال، وكوفيد-19.وبعد إجبارها على الزواج من مليونير عندما كانت مراهقة، قال جاكوب أيضا إن روبنسون انفصلت عن زوجها لاحقا بعد أن التقت بجده.وشرح جاكوب ضمن مقطع فيديو بالتفاصيل كيف تمكنت جدته من النجاة من القصف الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في التفجير الأولي، إذ تغيبت الأخيرة عن المدرسة يوم الهجوم حيث لقي كل رفاقها حتفهم في القصف. @slaycobx Replying to @Lolaaa 🥔🔥 ♬ original sound - jacob