الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!
منوعات
2024-06-16 | 15:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!
لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!
شعرت امرأة بألم شديد بعد أن اتهمها زوجها بالخيانة، وطالبها بإجراء اختبار الأبوة لإثبات أنه والد طفلهما، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، كان الزوجان معًا لمدة أربع سنوات، وعندما أنجبا طفلهما الأول مؤخرًا، أصبح الرجل "باردًا وبعيدًا" ورفض احتضانه ولم يُظهر أي عاطفة.
وقبل بضعة أسابيع أدركت سبب تصرفاته الغريبة، إذ كانت لديه شكوك، وظنّ أن الطفل ليس ابنه البيولوجي وأراد إجراء اختبار الأبوة.
وقالت المرأة إن ابنها أبيض البشرة، ونشأت على يد والديها بالتبني، وكانت والدتها البيولوجية بيضاء اللون، وعندما ولد ابنها، أدركت المرأة أن ابنها يشبه إلى حد كبير والدها.
وتمادى الزوج في الشك واتهمها بالكذب بشأن والدها إذ سألها: "كيف أعرف أن الرجل الذي تحضرينه معك هو في الواقع هو والدك وليس شريكك؟"
وعلى الرغم من وعدها بتخطي الموضوع ومسامحته، ندمت المرأة كثيرا على كلامها خصوصا أن زوجها كان على علاقة بشابة تدعى سارة منذ عامين، وانفصل عنها وتصالح مع زوجته لاحقا.
وكان الرجل منزعجًا ووصفها بأنها "حقيرة"، كما أن المرأة تفكر جديا في الانفصال عن زوجها.
آخر الأخبار
منوعات
السبب
الغريب...
زوجها
يتهمها
بالخيانة
وخلاف
الطرفين!
التالي
صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)
في باكستان... العثور على جثة ياباني فُقد خلال تسلق جبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-08
لهذا السبب المقزز... أم تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل!
منوعات
2024-06-08
لهذا السبب المقزز... أم تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل!
0
منوعات
2024-05-14
لهذا السبب الغريب... أم تقرر عدم إرسال ابنتيها إلى المدرسة مرّة أخرى!
منوعات
2024-05-14
لهذا السبب الغريب... أم تقرر عدم إرسال ابنتيها إلى المدرسة مرّة أخرى!
0
منوعات
2024-05-02
لهذا السبب... شجعت زوجها على خيانتها: ما قام به هذا الثنائي صادم!
منوعات
2024-05-02
لهذا السبب... شجعت زوجها على خيانتها: ما قام به هذا الثنائي صادم!
0
منوعات
2024-06-14
أم تثير جدلاً كبيراً في حفل زفاف ابنتها... والسبب: فستانها! (فيديو)
منوعات
2024-06-14
أم تثير جدلاً كبيراً في حفل زفاف ابنتها... والسبب: فستانها! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:30
ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!
منوعات
15:30
ثنائي يتعرّض لموقف محرج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة... إليكم تفاصيل ما حصل!
0
منوعات
15:06
بحثًا عن المال والاستقرار المادي... أربعينية تتخلى عن مهنتها وتتخذ قرارًا صادمًا!
منوعات
15:06
بحثًا عن المال والاستقرار المادي... أربعينية تتخلى عن مهنتها وتتخذ قرارًا صادمًا!
0
منوعات
15:00
نجت من الهجوم النووي على ناغازاكي والسرطان وزواج الأطفال القسري... ما عاشته هذه المرأة كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
15:00
نجت من الهجوم النووي على ناغازاكي والسرطان وزواج الأطفال القسري... ما عاشته هذه المرأة كان مذهلا! (فيديو)
0
منوعات
14:15
"الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل"... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)
منوعات
14:15
"الأمر يشبه وضع الطلاء على جدران المنزل"... لن تصدّقوا ما فعله هذا الشاب بجسده من خلال الوشوم! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-05-14
إطلالة نادرة لابنة كيتي بيري وأورلاندو بلوم... كانت جالسة في حضن والدها (صور)
فنّ
2024-05-14
إطلالة نادرة لابنة كيتي بيري وأورلاندو بلوم... كانت جالسة في حضن والدها (صور)
0
فنّ
2024-06-10
باميلا الكيك: أنا سمكة الزبالة
فنّ
2024-06-10
باميلا الكيك: أنا سمكة الزبالة
0
منوعات
2024-06-07
ذهبت لتناول العشاء في منزل حبيبها... ولكن ما رأته كان مقززاً!
منوعات
2024-06-07
ذهبت لتناول العشاء في منزل حبيبها... ولكن ما رأته كان مقززاً!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-30
مقدمة النشرة المسائية ٣٠-٣-٢٠٢٤
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-30
مقدمة النشرة المسائية ٣٠-٣-٢٠٢٤
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:49
هنية: حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب
أخبار دولية
16:49
هنية: حماس أبدت مرونة عالية للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب
0
أخبار دولية
13:42
بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا
أخبار دولية
13:42
بطولة اليورو تضخ أكثر من مليار دولار في إقتصاد ألمانيا
0
رياضة
13:36
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
رياضة
13:36
في الرياضة... إيطاليا وهولندا يعودان من بعيد والعين الليلة على إنكلترا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مبادرة لبنانية ألمانية فرنسية للحفاظ على أرشيف وذاكرة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... كاميرا الـLBCI تأخذكم إلى قصر شهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كرز العرقوب... موسم ضائع بفعل الإعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عيد الأضحى في راشيا... جمعة فرح وعودة إلى التراث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هوكستين في اسرائيل سعيا لتهدئة جبهة الشمال وحزب الله: لا تفاوض قبل وقف حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نتنياهو يلغي قرارا لقيادة الجيش بوقف للنار جزئي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
00:43
الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة
2
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
أخبار لبنان
06:49
وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام
3
منوعات
11:10
صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)
منوعات
11:10
صور عائلية مميزة... الإعلامية نيكول الحجل بانتظار الفرحة الثانية (صور)
4
فنّ
05:20
"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)
فنّ
05:20
"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)
5
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
حال الطقس
01:23
موجة الحرّ تنحسر...
6
أمن وقضاء
05:23
قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن
أمن وقضاء
05:23
قوى الامن: كشف ملابسات عملية تكسير مقهى وإطلاق نار ومقتل حارس أمن
7
أمن وقضاء
09:23
ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك
أمن وقضاء
09:23
ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك
8
آخر الأخبار
08:04
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو هاجم الجيش في اجتماع للحكومة قائلا إن إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة
آخر الأخبار
08:04
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو هاجم الجيش في اجتماع للحكومة قائلا إن إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More