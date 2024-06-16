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لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!

منوعات
2024-06-16 | 15:18
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لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!
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لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!

لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!

شعرت امرأة بألم شديد بعد أن اتهمها زوجها بالخيانة، وطالبها بإجراء اختبار الأبوة لإثبات أنه والد طفلهما، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، كان الزوجان معًا لمدة أربع سنوات، وعندما أنجبا طفلهما الأول مؤخرًا، أصبح الرجل "باردًا وبعيدًا" ورفض احتضانه ولم يُظهر أي عاطفة. 

وقبل بضعة أسابيع أدركت سبب تصرفاته الغريبة، إذ كانت لديه شكوك، وظنّ أن الطفل ليس ابنه البيولوجي وأراد إجراء اختبار الأبوة. 

وقالت المرأة إن ابنها أبيض البشرة، ونشأت على يد والديها بالتبني، وكانت والدتها البيولوجية بيضاء اللون، وعندما ولد ابنها، أدركت المرأة أن ابنها يشبه إلى حد كبير والدها. 

وتمادى الزوج في الشك واتهمها بالكذب بشأن والدها إذ سألها: "كيف أعرف أن الرجل الذي تحضرينه معك هو في الواقع هو والدك وليس شريكك؟" 

وعلى الرغم من وعدها بتخطي الموضوع ومسامحته، ندمت المرأة كثيرا على كلامها خصوصا أن زوجها كان على علاقة بشابة تدعى سارة منذ عامين، وانفصل عنها وتصالح مع زوجته لاحقا.

وكان الرجل منزعجًا ووصفها بأنها "حقيرة"، كما أن المرأة تفكر جديا في الانفصال عن زوجها.

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