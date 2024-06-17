في أول أيام الأضحى... أكثر من 10 آلاف شخص تعرضوا لإصابات خلال ذبح الأضاحي في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي عن تعرّض نحو 16 ألف قصّاب لإصابات في تركيا في أول أيام عيد الأضحى الأحد.

وكتب الوزير فخر الدين قوجة على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه "في أول أيام العيد، حضر نحو 16 ألف شخص إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي".

بحسب أرقام رسمية، أصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيام الاحتفالات الأربعة في تركيا عام 2023.

وقال الوزير إن "هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصصين"، داعيا من لم يقدّموا أضاحي العيد بعد إلى توخي الحذر.

ولفت قوجة إلى أن 1274 شخصا أصيبوا في العاصمة أنقرة، و840 في إسطنبول، و416 في إزمير على ساحل بحر إيجه.

وشدد على أن "حوالى 16 ألف شخص لن يتمكنوا من الاستمتاع بعطلة العيد بالمقدار الذي يرغبون فيه".

وكالة فرانس برس