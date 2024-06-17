بعدما فقد بصره... رجل يحقّق حلمه بتأسيس أول فريق كرة قدم للمكفوفين في العراق (صور)

أسّس رجل عراقي أوّل فريق للمكفوفين في البلاد مع إدارة شؤونه، بعدما فقد بصره قبل 15 عامًا فألمّ به خوف من فقدان صلته بكرة القدم التي يهواها منذ صغره إلا أن إصراره منعه من ذلك.

في العام 2008، فقد عثمان الكناني، الذي يبلغ حاليًا 51 عامًا وهو مدير سابق لمكتبة لبيع الكتب واللوازم المدرسية، البصر نتيجة استعمال خاطئ للأدوية لعلاج حساسية موسمية في العين، ما أدّى إلى إصابته بمرض الغلوكوما (تلف في أنسجة العصب البصري).

ودام بُعده عن رياضته المفضّلة ثمانية أعوام.

لكن بدعم "مؤسسة السراج الإنسانية" التي شارك في تأسيسها لرعاية المكفوفين في مدينته كربلاء (وسط) في 2016، شكّل الكناني فريقًا لكرة الهدف حيث يستخدم اللاعبون المكفوفون أيديهم لإرسال الكرة إلى الهدف.

وظلّ يلعب مع هذا الفريق حتى شكّل في العام 2018 فريقًا لكرة القدم للمكفوفين وتفرّغ لإدارة شؤونه.

واعتمد خصوصًا على ابنته البكر لتأمين المراسلات الخارجية حتى تواصل مع مؤسسة "آي بي إف فاونديشن" IBF Foundation المعنيّة بكرة القدم للمكفوفين حول العالم.

وكانت "الفرحة لا توصف" حين منحته المنظّمة في العام 2022 دعمًا ومعدات من أقنعة تعتيم للعيون وكُرات خاصة.

ويؤكّد أن تأسيس الفريق أتاح له "إعادة اندماج مع الأصدقاء والحياة"، قائلًا "بعد أن انعزلت، خرجت فجأة من بين الركام".

وانطلق الفريق بشكل رسمي مطلع العام الحالي بعدما تأسّس الاتحاد العراقي لكرة القدم للمكفوفين في نهاية 2023، وتشكّل من 20 لاعبًا من محافظات كربلاء وديالى وبغداد.

ويستعد اليوم لأوّل مشاركة خارجية له وذلك في بطولة ودية في المغرب مقرّرة في نهاية حزيران.

ويتّخذ الفريق من ملعب مخصّص للعبة خماسي كرة القدم في بغداد، مكانًا لتدريباته ثلاث مرات أسبوعيًا. ومن بين اللاعبين عشرة يأتون من خارج العاصمة للمشاركة في التمارين.

ومدّة الشوط الواحد 20 دقيقة، وعدد اللاعبين في المباراة خمسة، أربعة منهم مكفوفون بالكامل فيما الحارس مبصر.

وخلال تمارين الإحماء، يركض اللاعبون في مجموعات من أربعة ممسكين بأذرع بعضهم مع أقنعة على أعينهم.

وتتضمّن قواعد لعبة كرة القدم للمكفوفين كرات خاصة ينبثق منها صوت جرس يتحسّس اللاعب عبره مكان الكرة للحاق بها.

ويقوم كلّ من المدرّب والحارس بتوجيه اللاعبين بصوت عال.

بعد ذلك، يأتي دور ما يُعرف بالمرشد أو الموجّه الذي يقف خلف مرمى الخصم ماسكًا بجسم معدني يضرب به أطراف المرمى، لجلب انتباه اللاعب وتوجيهه حسب اتجاه الكرة.

ويصيح اللاعبون بكلمة "فوي" ("أنا أذهب" بالإسبانية) بغية تحديد أماكن تواجدهم في الملعب لئلّا يصطدموا ببعضهم.

وبحسب قواعد ومعايير اللعبة، يبلغ طول الملعب أربعين مترًا وعرضه 20 مترًا، فيما يبلغ ارتفاع المرمى 2.14 مترين وعرضه 3.66 أمتار (مقابل ارتفاع 2.44 مترين وعرض 7.32 أمتار في كرة القدم العادية).

وخصّصت اللجنة البارالمبية العراقية لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة راتبًا شهريًا للاعب قدره ما يعادل 230 دولارًا، وللمدرب ما يعادل تقريبًا 380 دولارًا.

لكن منذ تأسيس الفريق، لم تصل التخصيصات المالية بعد إذ لا تزال موازنة العام الجاري قيد الدراسة في مجلس النواب العراقي.

ويشيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم للمكفوفين طارق الملا (60 عامًا) بالتزام اللاعبين بالحضور إلى التدريبات "على الرغم من الضائقة المالية التي يواجهونها".

ويوضح "البعض ليس لديه موارد مالية لكن مع ذلك سيتحمّلون تكاليف تذاكر السفر والإقامة" في المغرب.

ويضيف "أرى أن اللاعبين لديهم إمكانيات خارقة لأنهم يعملون على مراوغة الكرة وتحقيق توافق عضلي عصبي ويعتمدون على الصوت".

ويأمل الملّا أن "تشهد اللعبة انتشارًا في بقية مدن البلاد في إطار التشجيع على ممارستها وتأسيس فرق جديدة أخرى".