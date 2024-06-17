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شجار بين عائلتين يودي بحياة مراهقة... دخلوا متجر والدها وما فعلوه بها لا يُصدق!

منوعات
2024-06-17 | 13:51
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شجار بين عائلتين يودي بحياة مراهقة... دخلوا متجر والدها وما فعلوه بها لا يُصدق!
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شجار بين عائلتين يودي بحياة مراهقة... دخلوا متجر والدها وما فعلوه بها لا يُصدق!

في حادثة مروعة بمحافظة الفيوم، دفعت فتاة مصرية تبلغ من العمر 15 عاماً حياتها ثمناً لخلافات ثأرية بين عائلتها وعائلة أخرى. وقعت الحادثة في قرية كحك بحري بمركز أبشواي، حيث أقدم خمسة أشخاص على حرق الفتاة جهاد شعبان عبد الرحمن حية داخل محل بيع الدواجن الخاص بعائلتها.

ووفقاً لرواية والد الضحية، كان الخلاف بين العائلتين قد تصاعد قبل حوالي خمسة أشهر، بعد صدور حكم قضائي بسجن ثلاثة أفراد من عائلة المتهمين بسبب مشاجرة سابقة. وأوضح الأب أن بعض الأشخاص حاولوا تحطيم وإشعال النار في المحل بعد صدور الحكم، إلا أن الشرطة تدخلت آنذاك.

واستغل المهاجمون غياب والد الفتاة عن المحل، وعندما كانت جهاد وحدها في المحل، اقتحموا المكان وسكبوا البنزين عليها وأشعلوا النيران، مما أدى إلى وفاتها في الحال. وأكد والدها أنه لم يكن يتخيل أن تصل الوحشية إلى حد حرق طفلة بريئة بسبب مشاكل عائلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادث وشكلت فريق بحث كشف عن وجود خلافات قديمة بين العائلتين. وأسفرت التحريات عن القبض على المتهمين في شهر نيسان الفائت.

لم تنتهِ الخلافات عند هذا الحد، حيث شهدت القرية تجددًا للمشاجرات بين العائلتين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص واعتقال 20 فرداً من العائلتين من قبل قوات الأمن.

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