وقعت مشادة كلامية مع والدته... فقتلها ثم توجه إلى محطة القطار: وهذا ما فعله بنفسه!

أقدم شاب يعاني من اضطرابات نفسية على الانتحار في محافظة المنيا، وذلك بعد يوم من قتله والدته. الشاب، الذي تبين أنه كان يتعاطى المخدرات، طعن والدته خلال مشادة كلامية في مركز مغاغة شمالي المنيا قبل أن يضع حدا لحياته أسفل عجلات قطار.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً بوقوع حادث مقتل سيدة تبلغ من العمر 59 عاماً على يد ابنها.

وكشفت التحريات أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطى المواد المخدرة. وبعد ارتكاب جريمته، ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار، مما أدى إلى وفاته قبل أن تتمكن السلطات من القبض عليه. وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي.