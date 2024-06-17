مارك زوكربيرغ يحتفل بعيد والده على متن يخته الجديد: لن تصدقوا قيمته! (صور)

احتفل الملياردير مارك زوكربيرغ بعيد الأب بطريقة فاخرة على متن يخته الجديد الذي تبلغ قيمته 237 مليون جنيه إسترليني.

وانضم إلى مؤسس "ميتا" والده، إدوارد زوكربيرغ، الذي كان يحتفل أيضًا بعيد ميلاده السبعين، على متن اليخت الفاخر المعروف باسم "Launchpad".

ويُقدر سعر اليخت الذي ظهر مؤخرًا قبالة سواحل جزيرة مايوركا الإسبانية بنحو 300 مليون دولار، ويعتبر هدية عيد ميلاد مارك الأربعين لنفسه.

وشارك زوكربيرغ صوراً له ولإخوته وهم يرتدون قمصانًا تحمل عبارة "أطفال إد"، بينما ارتدى والده قميصًا مكتوبًا عليه "أنا إد".

في منشور على إنستغرام، عبّر مارك عن امتنانه قائلاً: "عيد أب سعيد للرجل الذي بدأ وما زال يلهم عائلتنا بأكملها. نحتفل أيضًا بعيد ميلاده السبعين وكان من الرائع سماع الأحفاد يتحدثون عن تأثيره في حياتهم خلال العشاء."

ويبلغ طول اليخت الجديد 118 مترًا، ويشمل قارب دعم يُدعى "Wingman" تكلفته حوالي 30 مليون دولار (24 مليون جنيه إسترليني). تم بناء اليخت في حوض بناء السفن Feadship في هولندا، ويمكنه استيعاب 26 ضيفًا و50 من أفراد الطاقم. تتضمن ميزات اليخت نادي شاطئي، مركز تجميل، مسرح سينما، وطائرة هليكوبتر.

وتقدر ثروة مارك زوكربيرج بحوالي 187 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.