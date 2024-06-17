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عضت طاقم الطائرة وحاولت فتح الباب في الجو... قضية تثير الجدل بطلتها سيدة أميركية!

منوعات
2024-06-17 | 16:17
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عضت طاقم الطائرة وحاولت فتح الباب في الجو... قضية تثير الجدل بطلتها سيدة أميركية!
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عضت طاقم الطائرة وحاولت فتح الباب في الجو... قضية تثير الجدل بطلتها سيدة أميركية!

رفعت إدارة الطيران الفيدرالية دعوى قضائية ضد راكبة على متن الخطوط الجوية الأميركية تدعى هيذر ويلز، بعد محاولتها فتح باب الطائرة خلال رحلة ليلية من دالاس فورت وورث إلى شارلوت في تموز 2021.

ووفق موقع "ديلي ميل"، أصبحت ويلز، البالغة من العمر 34 عامًا، عنيفة تجاه الطاقم والركاب، مما استدعى تقييدها بشريط لاصق على مقعدها.

وتواجه ويلز الآن دعوى قضائية بسبب عدم دفع غرامة قدرها 81,950 دولارًا، فرضتها عليها إدارة الطيران الفيدرالية في عام 2022. ورفع المحامي خايمي إسبارزا الدعوى في المحكمة الفيدرالية في سان أنطونيو لجمع المبلغ المستحق، بحسب وثائق المحكمة.

ووفقًا للوكالة الفيدرالية، فقد حاولت ويلز فتح باب الكابينة بعد أن سقطت في الممر وهددت مضيفة الطيران التي حاولت مساعدتها. وتصاعد الوضع حيث دفعت المضيفة وحاولت فتح الباب، وقامت بضرب مضيفة أخرى على رأسها. تم تقييدها لكنها استمرت في "البصق والعض والركل ونطح الرأس" تجاه الطاقم والركاب.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على تيك توك ثم حُذف، ويلز مقيدة في مقعدها بشريط لاصق على فمها وجذعها. بعد هبوط الطائرة في شارلوت، تم نقلها إلى المستشفى لتقييم حالتها.

وأفادت أريانا ماثينا، وهي مستخدمة  تيك توك، بأن الطاقم كان يحاول تأمين الطائرة أثناء الحادث، وأصدر القبطان إعلانًا يطلب من الركاب البقاء في مقاعدهم، مشيرًا إلى وجود مشكلة في مقدمة الطائرة.

بعد الهبوط، بقت ويلز مقيدة بشريط لاصق على مقعدها حتى نزل جميع الركاب الآخرين من الطائرة التي هبطت في الساعات الأولى من يوم 7 تموز.

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