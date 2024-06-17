امرأة تشكو من زوجها: طلب منها إعداد العشاء... ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً

أصيبت امرأة بالصدمة من رد فعل زوجها بعد إعدادها عشاء له، في حين اعتقدت أنها قامت بلفتة لطيفة عندما قررت تحضير العشاء رغم أنها لم تكن ترغب في ذلك.

وطلب الزوج منها إعداد البيض، ومع تبقي أربعة بيضات في المنزل، افترضت الزوجة أن كل منهما سيحصل على اثنين، وقررت الاحتفاظ ببيضتين للفطور في اليوم التالي. ولكن العشاء لم يكن كما توقع الزوج، مما دفعه إلى رد فعل غاضب.

بدلاً من تناول الوجبة أو الذهاب لشراء المزيد من البيض، أصر الزوج على أنه "يستحق" بيضتين لأنه لم يعجبه ما أعدته زوجته.

وسرعان ما وقف الناس إلى جانب الزوجة، وأعربوا عن دعمهم لها. كتب أحدهم: "هناك الكثير من الأخطاء هنا، ولا أعرف من أين أبدأ"، مشيرًا إلى استيائه من تصرف الزوج.

وسألت تعليقات أخرى عن سبب موافقة الزوجة على إعداد الطعام لزوجها في المقام الأول، معبرين عن تعاطفهم مع وضعها وانتقادهم لسلوك الزوج غير اللائق.