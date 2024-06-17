هل تشكون من جيران مزعجين؟ لن تصدقوا ما تعيشه هذه السيدة: "أريد العيش بسلام"

طلبت امرأة نصيحة بشأن كيفية التعامل مع جيرانها "الفضوليين" و"الفظيعين" الذين اتصلوا بالشرطة مرتين بسبب مواقف بسيطة. وتزعم أن جيرانها كانوا عدائيين تجاهها منذ أن انتقلت للعيش في منزلها ويشكون باستمرار من كل ما تفعله.

وتصاعدت شكاوى الجيران إلى حد الاتصال بالشرطة مرتين لأن العشب في حديقتها "كان طويلًا جدًا"، وحتى قدموا شكوى بسبب الضوضاء الناجمة عن استخدامها للمكنسة الكهربائية. وتشتبه المرأة، التي تعيش في الولايات المتحدة، في أن جيرانها معادون لها لأنهم يمتلكون عدة منازل في شارعها ويريدون شراء منزلها عندما يكون معروضًا للبيع، ويحاولون الآن إجبارها وعائلتها على الخروج منه.

في منشور على منصة Reddit، قالت السيدة: "لقد اتصلوا بمراقبة الحيوانات أربع مرات بزعم أنه ليس لدى كلبنا ماء أو ينبح كثيرًا أو لا يحصل على طعام كافٍ، رغم أننا نعتني به جيدًا. كما اشتكوا من الضوضاء بسبب مكنستنا الكهربائية".

كما زعمت المرأة أن جيرانها احتكروا أماكن وقوف السيارات أمام منزلها، وصاحوا على الأشخاص الذين يزورونها، وكانوا "فظيعين" بشكل عام تجاهها.

وطلبت النصيحة قائلة: "ماذا أفعل؟ لا أريد الانتقال من المنزل، لكن يبدو أنهم يفعلون كل ما في وسعهم لإخراجنا. هل يمكنني الرد عليهم بطريقة ما؟ أريد فقط العيش بسلام".