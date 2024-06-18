وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)

توفيت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البلوغر فرح القاضي بشكل مفاجئ أثناء قضائها عطلة مع صديقاتها في أوروبا.



كما أن القاضي كانت قد نشرت عبر حسابها على منصة إنستغرام العديد من الصور ومقاطع الفيديو خلال رحلتها إلى إيطاليا.

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة مرام بن عزيزة عبر صفحتها على فيسبوك أن القاضي توفيت نتيجة أزمة قلبية حادة أثناء نومها، وأثار خبر وفاتها صدمة واسعة لمحبيها.