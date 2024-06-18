لمعالجة القطة "بيلي"... ثنائي عجوز يخسر مبلغًا ضخمًا!

لمعالجة القطة "بيلي"... ثنائي عجوز يخسر مبلغًا ضخمًا!

احتاجت قطة كاتي كورتس وبول جيلر لرعاية بيطرية شديدة ولكنها كلفتهما مدخراتهما البالغة 25 ألف جنيه إسترليني.



وفي التفاصيل، أطلق الثنائي على قطتهما "بيلي" لقب "أشجع قطة في بريطانيا" بعد أن نجت من فيروس كوفيد-19، وتعرضت للهجوم من قبل الكلاب وأُصيبت لاحقًا بالإنتان.



ووصلت فاتورة الطبيب البيطري عام 2021، لعلاج القطة من فيروس كوفيد-19، إلى 4 آلاف جنيه إسترليني.



وكانت إصابات القطة خطيرة بعد هجوم الكلاب عليها لدرجة أنه تم نقلها إلى مستشفى بيطري خاص، وكانت الفاتورة 15 ألف جنيه إسترليني، وتتعالج القطة الآن من تعفن الدم، وذلك بمبلغ إضافي قدره 6 آلاف جنيه إسترليني.



ورغم كل ما حصل مع الثنائي والقطة، يتمسّك كل من كاتي وبول بقطتهما وهما مستعدان للقيام بالمزيد من الخطوات لتأمين الصحة والسلامة لها.