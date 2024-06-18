رموز شيطانية وسحر... ما عثر عليه هذا الرجل في غرفة نومه مرعب: ما علاقة عمته؟ (صورة)

رموز شيطانية وسحر... ما عثر عليه هذا الرجل في غرفة نومه مرعب: ما علاقة عمته؟ (صورة)





اكتشف رجل سلسلة من الرسومات الغريبة خلف اللوحات المعلقة على الجدران في غرفة نومه في منزل والديه، ما أصابه بالخوف والذهول.



وفي التفاصيل، شارك أحد الرجال اكتشافه الغريب بعد تنظيفه منزل أهله، واحتوت الورقة التي عثر عليها على سلسلة من الرسوم البيانية والرموز بالإضافة إلى تعليقات مختلفة وكان معناها مجهولا.



وأوضح الرجل أن الورقة كانت مخفية بشكل جيد للغاية معتقدًا أنها لعنة، ورجحت والدته أن تكون عمته خلف هذه الحادثة.



وسارع المتابعون لمشاركة إحساسهم بغرابة الموقف وأخبروا الرجل أن الرموز مرتبطة بالسحر والتنجيم.