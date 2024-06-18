امرأة تواجه زوجها... "بهذه الحالة سوف تنام على الأريكة"!

امرأة تواجه زوجها... "بهذه الحالة سوف تنام على الأريكة"!



تحدثت امرأة عن رفض زوجها الدائم لأخذ المفاتيح معه كلما خرج من المنزل، وبدلاً من ذلك، يستمتع بإيقاظها في الساعات الأولى من الصباح دائما.



وفي التفاصيل، أوضحت الأم لثلاثة أطفال أن زوجها شجعها على إبقاء الباب الخلفي مفتوحًا، على الرغم من خطورة الاقتراح وقالت غاضبة إنها لم تفهم ما السبب خلف تحفّظه عن أخذ المفاتيح معه.



وشرحت المرأة أن زوجها يخرج بانتظام لتناول المشروبات بعد العمل، موضحة أنه ليس لديها مشكلة في هذا الخصوص.



وقالت المرأة إن زوجها أرسل لها رسالة لإعلامها بأنه في طريقه إلى المنزل، و"ترك الباب الخلفي مفتوحًا"، على الرغم من أنها أخبرته بتحفظاتها بشأن القيام بذلك.



وفي هذا السياق، أخبرته المرأة أنه بحال ترك المفتاح في المنزل، فسوف ينام على الأريكة لأنها لن تترك الباب مفتوحًا، كما أنها ليست مستعدة للاستيقاظ في منتصف الليل للسماح له بالدخول.