صلة قرابة غير متوقعة تجمعها بخطيبها ووالد أطفالها... امرأة تكتشف أمرا مروعا قبل زفافها!

صلة قرابة غير متوقعة تجمعها بخطيبها ووالد أطفالها... امرأة تكتشف أمرا مروعا قبل زفافها!



اكتشفت أم شابة لثلاثة أطفال أن خطيبها هو في الحقيقة شقيقها، وذلك بعد معرفتها بأن أهلها ليسا والديها البيولوجيين.



وفي التفاصيل، اكتشفت المرأة الحقيقة قبل بضعة أسابيع عندما تم تشخيص إصابة والدتها بالسرطان في المرحلة الرابعة.



وعندما علمت أنها متبنية بدأت المرأة رحلة البحث عن والديها البيولجيين واكتشفت أنه لديها عددا من الأخوة، بمن في ذلك خطيبها ولكنه من أب مختلف.



وقالت المرأة إنها انفصلت على الفور عن "شقيقها" وألغيا حفل زفافهما، لكنهما لا يعلمان كيفية شرح الوضع لأطفالهما.