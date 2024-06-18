الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صلة قرابة غير متوقعة تجمعها بخطيبها ووالد أطفالها... امرأة تكتشف أمرا مروعا قبل زفافها!
منوعات
2024-06-18 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صلة قرابة غير متوقعة تجمعها بخطيبها ووالد أطفالها... امرأة تكتشف أمرا مروعا قبل زفافها!
صلة قرابة غير متوقعة تجمعها بخطيبها ووالد أطفالها... امرأة تكتشف أمرا مروعا قبل زفافها!
اكتشفت أم شابة لثلاثة أطفال أن خطيبها هو في الحقيقة شقيقها، وذلك بعد معرفتها بأن أهلها ليسا والديها البيولوجيين.
وفي التفاصيل، اكتشفت المرأة الحقيقة قبل بضعة أسابيع عندما تم تشخيص إصابة والدتها بالسرطان في المرحلة الرابعة.
وعندما علمت أنها متبنية بدأت المرأة رحلة البحث عن والديها البيولجيين واكتشفت أنه لديها عددا من الأخوة، بمن في ذلك خطيبها ولكنه من أب مختلف.
وقالت المرأة إنها انفصلت على الفور عن "شقيقها" وألغيا حفل زفافهما، لكنهما لا يعلمان كيفية شرح الوضع لأطفالهما.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
قرابة
متوقعة
تجمعها
بخطيبها
ووالد
أطفالها...
امرأة
تكتشف
مروعا
زفافها!
التالي
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
هل تشكون من جيران مزعجين؟ لن تصدقوا ما تعيشه هذه السيدة: "أريد العيش بسلام"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-10
بعد علاقة سريّة جمعت زوجها ووالدتها منذ 22 عاماً... امرأة تكتشف مفاجأة تقلب حياتها رأساً على عقب!
منوعات
2024-06-10
بعد علاقة سريّة جمعت زوجها ووالدتها منذ 22 عاماً... امرأة تكتشف مفاجأة تقلب حياتها رأساً على عقب!
0
منوعات
10:29
بعد 4 أشهر من المواعدة الافتراضية... شابة تكتشف أمرا صادما عن حبيبها وتنفجر بالبكاء!
منوعات
10:29
بعد 4 أشهر من المواعدة الافتراضية... شابة تكتشف أمرا صادما عن حبيبها وتنفجر بالبكاء!
0
منوعات
2024-06-16
بعد زواج دام لمدة 30 سنة... امرأة تكتشف أمرًا مدمرا وتختار الطلاق!
منوعات
2024-06-16
بعد زواج دام لمدة 30 سنة... امرأة تكتشف أمرًا مدمرا وتختار الطلاق!
0
منوعات
2024-06-13
امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"
منوعات
2024-06-13
امرأة تكتشف أن جيرانها قد يسمعون نشاطاتها مع زوجها عبر الجدران: "هل يجب أن أعتذر؟"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:17
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
منوعات
13:17
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
0
منوعات
13:02
لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)
منوعات
13:02
لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)
0
منوعات
11:26
معلم سياحي يثير الغضب في هذا البلد... ثبت أجهزة ضبط الوقت فوق المراحيض العامة (صورة)
منوعات
11:26
معلم سياحي يثير الغضب في هذا البلد... ثبت أجهزة ضبط الوقت فوق المراحيض العامة (صورة)
0
منوعات
10:29
بعد 4 أشهر من المواعدة الافتراضية... شابة تكتشف أمرا صادما عن حبيبها وتنفجر بالبكاء!
منوعات
10:29
بعد 4 أشهر من المواعدة الافتراضية... شابة تكتشف أمرا صادما عن حبيبها وتنفجر بالبكاء!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-10
طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"
منوعات
2024-06-10
طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
0
منوعات
2024-06-03
"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)
منوعات
2024-06-03
"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-06-16
تحرير رهينتين احتجزهما عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سجن روسي
أخبار دولية
2024-06-16
تحرير رهينتين احتجزهما عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سجن روسي
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
0
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.. تداعياته على المجتمع وإمكانيات مكافحته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هوة قطين عازار في المتن الأعلى.. خزان من الموارد الطبيعية نحو تنمية مستدامة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الفراغ الرئاسي يؤرق الفاتيكان... ومسؤوله الثاني في بيروت لخمسة أيام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
كازينو لبنان يفتتح موسم الحفلات الصيفية مع السوبر ستار راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان
0
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
أخبار لبنان
13:36
تعميم للمديرية العامة للتعليم المهني للطلاب في محافظتي الجنوب والنبطية... اليكم تفاصيله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ما بين رفح وبيروت... جهود أميركية لمنع اتساع الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
فنّ
04:48
"الله يثبت العقل والدين"... نادين الراسي ترعب باسم ياخور في الكواليس
2
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
فنّ
05:27
الموت يؤلم فنانا عربيا... انهار باكياً في بثٍ مباشر (فيديو)
3
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
أخبار لبنان
16:06
جنبلاط: إنها أكبر اهانة لسلطان الأطرش ولكمال جنبلاط
4
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
منوعات
02:27
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
5
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
آخر الأخبار
17:57
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك يشتبه بتسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل
6
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
فنّ
05:22
وديع الشيخ بملابس زهريّة وشعر أشقر... تعليقات ساخرة وصلت إلى حدّ التنمّر (فيديو)
7
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
حال الطقس
23:59
الحرارة والرطوبة الى مزيد من الارتفاع...
8
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
أخبار دولية
01:48
غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More