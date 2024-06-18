بعد 4 أشهر من المواعدة الافتراضية... شابة تكتشف أمرا صادما عن حبيبها وتنفجر بالبكاء!

بعد 4 أشهر من المواعدة الافتراضية... شابة تكتشف أمرا صادما عن حبيبها وتنفجر بالبكاء!



تحدثت شابة عن لقائها الصادم بالشاب الذي وقعت في حبه عبر الانترنت بعد أن حدث التعارف بينهما بالصدفة عن طريق أحد الأصدقاء الذي أنشأ لها ملف تعريف للمواعدة بهدف تخطي انفصالها الأخير والعثور على شريك جديد.



وفي التفاصيل، لفت انتباه الشابة أحد الرجال الذي كانت إجاباته متطابقة على كافة متطلباتها.



ولم يمض وقت طويل على شعورها بالانسجام مع هذا الرجل وانتقلا للدردشة والتواصل من خلال الرسائل النصية والمحادثات الهاتفية.



وبعد أربعة أشهر من الحديث يوميا، حددت الشابة موعدًا للقاء الرسمي الأول مع الرجل، وقررا تناول القهوة معا والتجول في الشارع.



وبعد أن تناولا قهوتهما، كشف الرجل أنه مبتور الأطراف وقد بترت ساقيه عندما كان طفلاً. لقد ذهلت الشابة تماما واستمر الرجل في الشرح، حتى أنه رفع بنطاله لترى شريكته ساقيه الاصطناعيتين.



وفي هذا السياق، انفجرت الشابة في البكاء خصوصا أنها شعرت بخيبة الأمل بسبب اكتشافها أن حبيبها كان يكذب عليها منذ البداية، وعلى الرغم من حبها الكبير له، شعرت الشابة أن هذه الكذبة سممت علاقتهما.