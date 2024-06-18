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لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)

منوعات
2024-06-18 | 13:02
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لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)
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لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)

غاب زوجان عن حفل زفافهما عندما كسرت العروس كاحلها بعد أن حاولت حمل زوجها الضخم الذي يبلغ وزنه 300 رطل على ظهرها.

وكان بليك وماري غرينويل من ولاية كنتاكي يلتقطان صورًا مرحة خارج مكان حفل زفافهما عندما قررت العروس التي يبلغ طولها 5 أقدام و3 بوصات حمل زوجها الذي يبلغ طوله 6 أقدام و1 بوصة على ظهرها.

وتُظهر لقطات فيديو مروعة اللحظة التي صرخت فيها المساعدة الطبية البالغة من العمر 27 عامًا من الألم بينما انهار كاحلها فجأة تحت وزن بليك البالغ من العمر 30 عامًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقد شعر الزوجان، اللذان لم يمر على زواجهما سوى ساعة واحدة، بالصدمة عندما اضطرا إلى ترك ضيوفهما البالغ عددهم 150 شخصًا في المكان والتوجه إلى المستشفى.

وهناك، أكد الأطباء أن ماري أصيبت بكسر في كاحلها في مكانين، واضطر العروسان إلى قضاء ليلة زفافهما في غرفة الطوارئ بينما كان ضيوفهم يحتفلون من دونهم. 

وعلى الرغم من اختصار حفل زفافهما الذي تبلغ تكلفته 7000 دولار في 12 تشرين الأول 2019، إلا أن الزوجين يضحكان الآن على التحول غير المتوقع للأحداث ويأملان في إعادة حفل الاستقبال في المستقبل.

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