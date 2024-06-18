"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!

كشفت إحدى الأمهات التي استيقظت من غيبوبة وكان نصف جسدها محترقًا من حادث غريب، أنها شعرت بالذهول عندما اكتشفت أنها حامل أيضًا.
وكانت ساريتا سرفانتس، 30 عاما، تقلي الدجاج لتناول عشاء عائلي في كانون الثاني من العام الفائت عندما تناثرت قطرات من الشحوم على أرضية المطبخ وانزلقت.
وتناثر شحم الخنزير الساخن في مقلاة الطبخ على أكثر من 50% من جسد الأم، وأحرق زوجها مانويل سرفانتس، 32 عامًا، نفسه أيضًا أثناء إنقاذ زوجته، وفق ما نقل موقع ذا صن
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وحذر الأطباء الأسرة من أن ساريتا والجنين سيموتان، مما دفعهم إلى الاستعداد لجنازاتهما.
ولكن بأعجوبة، نجت ساريتا، ورزق الزوجان بطفل معجزة يتمتع بصحة جيدة، وهو إرنستو.
وتقول ساريتا، التي تعمل في هيئة سلامة المنشأة: "مما يبعث على ارتياحنا أن ابننا، إرنستو، كان مقاتلًا عنيدًا وصغير الحجم. لقد كان أقوى من أمه... ربما مررت بأسوأ ألم يمكن تخيله. لكن بالنظر إليه، أعلم أنني حصلت أيضًا على كنز."
في عام 2022، كان ساريتا ومانويل، وهو أب مقيم في المنزل، متزوجين بسعادة ولديهما طفلان، جوجو، 3 أعوام، ونويل، عامان.
وتقول ساريتا، من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة: "في ذلك الصيف، كنت حاملاً في الشهر الخامس بتوأم وفقدت الطفلين... لقد تعرضت لـ 15 حالة إجهاض في حياتي بسبب متلازمة تكيس المبايض والتهاب بطانة الرحم، وكان الأمر يحطم قلوبنا أكثر قليلاً في كل مرة."
وتابعت: "بحلول ذلك الوقت، كنت أنا ومانويل قد فقدنا الأمل وأدركنا أنه لن يكون لدينا المزيد من الأطفال على الإطلاق."
وفي العام التالي، في كانون الثاني 2023، دعا ساريتا ومانويل عائلته للقاء.
وانتشرت عائلة مانويل في أرجاء المنزل، وكان أطفالهم الصغار يلعبون في غرفة المعيشة.
وتقول ساريتا: "كان مانويل على طاولة الطعام يتحدث معي... كنت على وشك إعداد وصفة عائلية خاصة؛ دجاج مقلي، بطاطا مهروسة، ومرق أبيض محلي الصنع... لقد بدأت بالدجاج المقلي أولاً، وقمت بتقطيع قطعة كبيرة من الدهن وأضفتها إلى الوعاء. ولكن عندما سال شحم الخنزير في المقلاة، سالت بعض الشحوم على الأرض. فجأة انزلقت... اصطدمت ذراعي بمقبض المقلاة، وعندما هبطت على أرضية المطبخ، تناثر شحم الخنزير الساخن على كل أنحاء جسدي."
وأضافت: "كنت أتألم وأطلقت أعلى صرخة. ذابت بشرتي ثم تحول كل شيء إلى اللون الأسود."
ومن دون علم ساريتا الفاقدة للوعي، تناثر الدهن الساخن على ذراعيها وساقيها ووجهها وأذنيها وفروة رأسها وثدييها وبطنها.
وركض مانويل وسحبها من الشحم. وعندما دخل إلى الدهن الساخن، أحرق ركبته وذقنه وقدميه.
واتصل أفراد عائلة مانويل بسيارة إسعاف، وتم نقل ساريتا ومانويل جواً بطائرة هليكوبتر إلى وحدة الحروق.
ودخلت ساريتا في غيبوبة صناعية، بعد أن أحرقت ما يقرب من 50 في المائة من جسدها. وأوضحوا أن شحم الخنزير يحترق بضعف سخونة زيت الطهي العادي.
لكن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن الأطباء اكتشفوا أنها حامل.
وأبلغوا مانول، الذي كان يتعافى من حروقه في وحدة أخرى، أن ساريتا كانت في الأسبوع 13 من حملها، وكان من غير المرجح أن تنجو هي وطفلها.
وفي الأسابيع القليلة التالية، بدأت عائلة ساريتا التخطيط لجنازتها وجنازة الطفل الذي لم يولد بعد.
وفي الوقت نفسه، سمحوا لـ مانويل، الذي أحرق 23 في المائة من جسده أثناء محاولته إنقاذها، بالتعافي بجانبها في السرير.
ولكن في منعطف إعجازي، استيقظت ساريتا أخيرًا من الغيبوبة في شباط 2023.
وتقول ساريتا: "عندما فتحت عيني، التفت فرأيت مانويل مستلقيا على سرير المستشفى المجاور لي... لقد بكى وشرح كل شيء. لم أستطع أن أصدق ذلك... ظللت أقول لنفسي إنني على قيد الحياة وأن كل شيء على ما يرام. لقد كنت مسعفة لمدة عشر سنوات قبل ذلك... لقد رأيت مدى سوء هذه الأمور، لذلك كنت أعرف كم كنت محظوظًة... ولكن بعد ذلك، أخبرني مانويل أنني حامل. لم أصدقه في البداية... في إحدى اللحظات كنت أطبخ عشاءً عائليًا. وفي اليوم التالي، استيقظت من غيبوبة وأنا حامل."
"لم أكن سعيدًا بالرغم من ذلك. لقد شعرت بالخوف لأنني كنت مقتنعة بأن الطفل لن يتمكن من النجاة. لقد عانيت الكثير من الخسارة بالفعل"، وفق ما روت.
بعد ذلك، اكتشفت ساريتا أنها خضعت لـ 27 عملية جراحية، وفي وقت ما، أراد الأطباء بتر ذراعها.
بدأوا بمراقبة الطفل بقلق شديد، خاصة عندما كان لديها المزيد من عمليات ترقيع الجلد والعمليات الجراحية.
وتقول ساريتا: "بعد أسبوع، ذهبت أنا ومانويل إلى مراكز إعادة تأهيل مختلفة... عندما كنت أتعلم المشي وتناول الطعام والقيام بكل شيء مرة أخرى، شعرت بركلة في معدتي... أدركت أن الطفل كان هناك بالفعل وبكيت. لقد كان معجزتي الصغيرة. لو كنت قد مت، لكان الطفل قد مات أيضًا. وبينما كنت أتعافى كل يوم، واصلت الممرضات مراقبة الطفل."
وفي الشهر التالي، اكتشف مانويل وساريتا أنه صبي.
وفي نيسان 2023، خرجت ساريتا من المستشفى وهي حامل في الشهر الخامس.
وفي المنزل، كانت الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها مؤلمة لأن درجة حرارة جسمها لم تكن طبيعية بسبب الحروق.
وأضافت: "لقد استقرت حالتي أنا والطفل لمدة أسبوع قبل أن يتم نقلي لإجراء عملية قيصرية. ولكن كان ذلك مبكرًا بخمسة أسابيع... في ذلك الأسبوع، في تموز 2023، أنجبت ساريتا طفلها إرنستو، البالغ من العمر الآن 11 شهرًا."
تقول ساريتا: "رؤية وجهه الصغير، بعد كل ما مررنا به معًا، كانت أمرًا لا يصدق... لكنه كان متخلفًا جدًا. واجهنا العديد من المضاعفات وانتهى بنا الأمر بالبقاء بجانبه في وحدة العناية المركزة... لحسن الحظ أنه كان فتى قويا وقاتل بقوة. لقد وصل إلى هذا الحد ولن يتراجع. وأخيراً أخذناه إلى المنزل وكان بصحة جيدة."