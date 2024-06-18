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ما طلب منهم فعله أمام الكاميرا مقزز... رجل متهم بأكثر من 200 جريمة جنسية بحق أطفال عبر الانترنت في هذا البلد!
منوعات
2024-06-18 | 14:45
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ما طلب منهم فعله أمام الكاميرا مقزز... رجل متهم بأكثر من 200 جريمة جنسية بحق أطفال عبر الانترنت في هذا البلد!
أعلنت الشرطة الفنلندية الثلاثاء الاشتباه بارتكاب رجل فنلندي جرائم جنسية في حق أكثر من مئتي طفل عبر منصة "أوميغل" للدردشة بالفيديو وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُشتبه في أن الرجل تواصل من خلال الدردشة عبر الفيديو، "مع أكثر من مئتي قاصر" تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً في مختلف أنحاء فنلندا، ومعظمهم من الفتيات، وكان يطلب منهنّ "ارتداء ملابس غير محتشمة وممارسة أفعال جنسية" أمام كاميرا الويب.
والرجل الثلاثيني الذي لم تُكشَف هويته، محتجز منذ نيسان بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية جسيمة على الأطفال واستغلالهم جنسياً واستمالتهم.
وأشارت الشرطة إلى أنّ اتصالاته الأولية مع الضحايا المزعومين كانت تتم عبر موقع "أوميغل"، وتستمر في بعض الحالات، عبر منصات تواصل اجتماعي أخرى.
ولأنّ الأطفال كانوا قادرين على استخدام موقع "أوميغل" بأسماء مجهولة في ذلك الوقت، تواجه الشرطة صعوبة من أجل التعرف عليهم.
وقال كبير المحققين بيتري لامبو من قسم شرطة جنوب غرب فنلندا "لا يزال هناك 177 ضحية مجهولة الهوية".
وطلب لامبو من الأهل والأوصياء إعلام الشرطة إذا اشتبهوا في أنّ أطفالهم قد يكونون من ضحايا الانتهاكات المزعومة، التي قالت الشرطة إنها حدثت في عامي 2022 و2023.
وأضاف "هذه جريمة على نطاق واسع".
وأوضحت الشرطة أنّ التحرش والاعتداء الجنسيين منتشران على نطاق واسع في موقع "أوميغل".
وقالت "قد يقع الأطفال ضحايا عبر تطبيقات أخرى، مثل تيك توك وانستغرام وسنابتشات وديسكورد وراندوم"، مذكّرين الأهل بضرورة الإشراف على استخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
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