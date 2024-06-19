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في أستراليا.... عائلة تعثر على مفاجأة غير متوقّعة في سرير طفلها! (فيديو)

منوعات
2024-06-19 | 04:00
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في أستراليا.... عائلة تعثر على مفاجأة غير متوقّعة في سرير طفلها! (فيديو)
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في أستراليا.... عائلة تعثر على مفاجأة غير متوقّعة في سرير طفلها! (فيديو)

في أستراليا.... عائلة تعثر على مفاجأة غير متوقّعة في سرير طفلها! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، ثعباناً ساماً على سرير طفل داخل أحد المنازل في أستراليا أثناء محاولته الإختلاط مع الدمى المحشوة الخاصة به.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته شركة "Snake Catchers Brisbane & Gold Coast"، عاملاً يُدعى برايس لوكيت وهو ينحني فوق السرير لالتقاط الثعبان الأسود متوسط الحجم. 

وقاد لوكيت الثعبان إلى شبكة مغلقة طويلة على أرضية غرفة النوم، ولمس ذيله قليلاً قبل احتجازه بانتظار وصول إحدى الشركات المتخصصة.

المصدر
 

 

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