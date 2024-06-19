أموالها تسبب لها المتاعب مع الرجال... نجمة إباحية تكشف: هذا أغرب شيء طُلب منّي!

كشفت نجمة إباحية أنها تلّقت طلباً غريباً من شاب أراد مواعدتها بسبب وضعها المالي الجيّد.وقالت غريس، 26 عاماً، لموقع "”news.com.au إن "الرجال ما زالوا غير معتادين على مقابلة النساء الأكثر نجاحًا منهم"، مضيفةً: "يمكن للرجال الاستمتاع من خلال الاستفادة من ذلك".ولفتت غريس إلى أن المشكلة في مواعدة شخص يحب مقدار الأموال التي تجنيها، هي في تقديمه طلبات بشكل متكرر.وتابعت: "طلب رجل منّي شراء سيارة أحلامه واقترح أحدهم أيضاً عليّ شراء تذاكر رحلات طيران من الدرجة الأولى ودفع تكاليف إجازته".وروت غريس قصّة مواعدتها لرجل اكتشف أنها تستخدم برنامج “OnlyFans” وبدأ يطلب منها شراء الهدايا له، ما دفعها إلى إلغاء الموعد.وأضافت أنها خرجت في موعد غرامي مع رجل سألها عن مقدار المال الذي تجنيه بعد عثوره على حسابها أثناء تناولهما العشاء، وطلب منها أن تدفع الحساب بدلاً منه.