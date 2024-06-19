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العثور على مسلّة غامضة في صحراء نيفادا
منوعات
2024-06-19 | 06:02
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العثور على مسلّة غامضة في صحراء نيفادا
اكتشفت شرطة لاس فيغاس مسلّة غامضة في صحراء نيفادا، وتنشط التكهنات بين مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة في شأن مصدرها.
واكتُشِف هذا الجسم المستطيل المتوازي والمغطى بالكامل بالمرايا نهاية هذا الأسبوع في منطقة مرغوبة من المتنزهين، على بعد نحو ساعة شمال لاس فيغاس.
ونشرت الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي الاثنين تعليقاً جاء فيه "نرى الكثير من الأشياء الغريبة (...) لكن انظروا إلى هذا!".
ويشبه هذا التجهيز الغريب عدداً من المسلاّت الأخرى التي تظهر بشكل غامض بين الفينة والأخرى منذ عام 2020 في مختلف أنحاء العالم.
وكان العثور سنتذاك على مسلّة غامضة في صحراء يوتا الأميركية استحوذ على اهتمام إعلامي واسع في خضمّ جائحة كوفيد-19. وما لبثت أن راحت تظهر أجسام مماثلة في هولندا وبولندا ورومانيا وكندا وبريطانيا.
وأنشئت مواقع إلكترونية لإحصاء هذه الأجسام الغامضة. وتثير مسلّة نيفادا كسابقاتها كل أنواع التحليلات والنظريات.
فالبعض من مستخدمي شبكات التواصل الأميركيين توقع أن تكون عبارة عن أضحبة كائنات فضائية، فيما رجّح آخرون أن تكون صندوقاً يحتوي على كنز، ولم ير فيها قسم ثالث أكثر من مجرد مزحة.
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