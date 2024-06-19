خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة... تغيّبت عن حضور جنازة زوجها والسبب صادم!

تعرضت امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً لعملية احتيال بعدما حاولت حجز تذكرة طيران لحضور جنازة زوجها الراحل.وفي التفاصيل، قالت جوان ستاينر المقيمة في ولاية فلوريدا لقناة WFTV التابعة لشبكة ABC إنها خططت للسفر إلى أبليتون بولاية ويسكونسن من مطار أورلاندو سانفورد الدولي مع ابنها وحفيدها في الأول من حزيران، لكن حالة طبية طارئة منعتها من ذلك.واتصلت ستاينر بشركة “Allegiant Air” لحجز رحلة أخرى في الليلة السابقة للجنازة في 3 حزيران، وقالت إنها كانت على اتصال بشخص ادّعى أنه يعمل لصالح الشركة المذكورة.ولفتت السيدة إلى أن الشخص أخبرها أن الرحلة ستكلفها 988 دولاراً بسبب سفرها في اللحظة الأخيرة وأعطاها رمز تأكيد الشراء بالإضافة إلى البطاقة.وتمكنت السيدة من تسجيل الوصول للرحلة وتجاوز الأمن قبل أن يتم منعها من الصعود على متن الطائرة عند البوابة حيث أخبرها أحد الموظفين أن تذكرتها مزيفة.ومن جهتها، قالت شركة الطيران إن رمز التأكيد الخاص بالمرأة كان شرعياً مضيفةً أنها تبلغت بحصول عملية احتيال بعد قيام ستاينر بتسجيل وصولها في مكتب الشركة.