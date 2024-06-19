خطر جسيم يتهدد وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا... وهذه التفاصيل

في عام 2023، أثارت ولادة وحيد قرن جاوي في إندونيسيا، آمالاً في استمرار نوع مهدد بالانقراض بشدة... لكن بعد مرور عام، يواجه الحيوان الذي يتم اصطياده طمعاً بقرونه، تهديداً حقيقيا بالزوال بسبب الصيد غير القانوني.



منذ بداية العام، أُوقف ما لا يقل عن ستة صيادين غير قانونيين مفترضين، لكنّ ثمانية آخرين من هؤلاء ما زالوا متوارين.



ويُشتبه في أن هؤلاء قتلوا ما لا يقل عن 26 من حيوانات وحيد القرن منذ عام 2018، للحصول على قرونها ثم بيعها في الصين حيث تُستخدم في الطب التقليدي.



كان لدى صياد تمكّن من الفرار من الشرطة، بحسب السلطات، بيانات حديثة عن حيوانات وحيد القرن التي تعيش في متنزه أوجونغ كولون الوطني في جاوة، وهو المكان الوحيد في العالم الذي لا يزال فيه هذا النوع موجودا في البرية، ما أثار مخاوف من تواطؤ داخلي.



وأقرّت مجموعة أولى من الصيادين بأن 22 حيواناً قُتلت وبيعت قرونها، بينما ذبحت مجموعة ثانية من الصيادين أربعة حيوانات أخرى.



وقالت مديرة مؤسسة وحيد القرن الدولية غير الحكومية International Rhino Foundation نينا فاسيوني "إنه رقم ضخم"، مضيفة "أنا مصدومة ومفجوعة".



كان عدد حيوانات وحيد القرن الجاوي، التي يُشبه جلدها ذو الطيات الكبيرة الدروع، بالآلاف في جنوب شرق آسيا، لكنه تراجع بشدة بسبب الصيد الجائر وتقليص مساحة معيشتها بسبب الأنشطة البشرية.



وثمة إقبال من الصيادين غير القانونيين على حيوانات وحيد القرن بدافع الإفادة من قرونها المصنوعة من الكيراتين والتي تحظى بتقدير كبير في الصين، ويمكن أن تباع العينة الواحدة منها 500 مليون روبية (حوالى 31 الف دولار).



ولكن فيما صيد وحيد القرن للحصول على قرنه يُمارس في مناطق أخرى، فإن وحيد القرن الجاوي قد نجا حتى الآن من هذه العمليات.



وقال تيمر مانورونغ، مدير منظمة "أوريغا نوسانتارا" البيئية المحلية، التي تراقب هذا النوع عن كثب، "إن الصيد الجائر لوحيد القرن الجاوي يمثّل بالفعل مصدر قلق جديداً".



ونادرا ما جرى الإبلاغ عن الصيد الجائر لهذا الحيوان في العقود الأخيرة في جاوة، الجزيرة الأكثر تعداداً بالسكان في إندونيسيا.



لكن في العام الماضي، أبلغت المنظمة غير الحكومية عن علامات مثيرة للقلق تشير إلى أن صيادين غير قانونيين يعملون في متنزه أوجونغ كولون الوطني: إذ عُثر على أفخاخ هناك، كما عثر على وحيد قرن نافق مع ثقب في رأسه.

– شبهات بالتواطؤ –



والأخطر من ذلك هو أن "ثمة مؤشرات عدة على وجود مساعدة داخلية"، ما أتاح لأحد الصيادين المطلوبين الهروب من الشرطة قبل ساعات قليلة من مداهمة منزله. وقد كان الصياد يملك بيانات حديثة عن مواقع انتشار حيوانات وحيد القرن، وفق مانورونغ.



ودعا محمد علي عمرون، رئيس برنامج الغابات والحياة البرية في منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" غير الحكومية بفرعها الإندونيسي، إلى إجراء "تقييم شامل" لجميع المشاركين في جهود الحفاظ على وحيد القرن لتجنب أي تواطؤ محتمل مع الصيادين.



ولم يؤكد مسؤولو إنفاذ القانون الإندونيسيون بعد وجود تواطؤ داخلي، لكن فاسيوني تشير إلى أنه في أماكن أخرى، غالباً ما استفاد صيادون غير قانونيين من مساعدة موظفين كان من المفترض أن يحموا الحيوانات.



وأوضحت "يكفي أن يكون لدى الإنسان مشاكل مالية (...) وحاجة ملحّة للمال بسرعة"، لافتة إلى أن "المشكلة موجودة في كل مكان".



بدأت أولى التقارير عن أنشطة مشبوهة للصيد الجائر في الظهور في نيسان، لكن لم تقدّم الشرطة المشتبه بهم إلى وسائل الإعلام إلا في أوائل حزيران.



وفي أوائل الشهر الجاري، حكمت محكمة إندونيسية على صياد غير قانوني بالسجن لمدة 12 عاما لقتله ستة من حيوانات وحيد القرن على الأقل.



وعمدت الحديقة الوطنية في الوقت نفسه إلى تعزيز الأمن من خلال تسيير دوريات على مدار الساعة.

- أرقام غير مؤكدة -



السؤال المطروح حالياً هو كم عدد حيوانات وحيد القرن الجاوي التي لا تزال تعيش في الحديقة؟



حتى قبل الكشف عن عمليات الصيد الجائر، أثيرت شكوك حول التقدير الرسمي لعدد الحيوانات في البرية.



بناءً على مراقبة المسارات، ووفقاً لمصائد الكاميرات، تراوح عدد الحيوانات بين 76 في عام 2021 و80 في عام 2022، على ما قال ساتياوان بودياتموكو، المدير العام للموارد الطبيعية والحفاظ على النظام البيئي في إندونيسيا.



على الرغم من أنشطة الصيد الجائر المسجلة أخيراً، فإن عدد حيوانات وحيد القرن الجاوي قد يبلغ حالياً 82، وذلك بفضل الولادات الحديثة.



لكن هذه الأرقام شككت في دقتها منظمة "أوريغا" غير الحكومية التي أشارت العام الماضي إلى أنه تم تأكيد وجود 63 حيواناً فقط من هذا النوع من خلال الملاحظات في عام 2018.



وبالتالي فإن العدد الفعلي لوحيد القرن الجاوي الذي لا يزال على قيد الحياة وفي البرية يمكن أن يكون أقرب إلى 50.



بالنسبة لمانورونغ، أصبح من الضروري إجراء تقييم فوري و"شفاف وموثوق" لهذا النوع.



وتواجه هذه الأنواع مهددة منذ عقود. وقد اختفى وحيد القرن من ملجئه الأخير خارج إندونيسيا، في فيتنام، في عام 2010، بسبب الصيد الجائر.



لكن دعاة الحفاظ على البيئة لم يفقدوا الأمل بعد في ما يتعلق بهذا النوع في إندونيسيا، حيث أُنقذت أعداده، بعد أن شارف الزوال تقريباً.



وفي آذار، رُصد حيوان عمره حوالى ثلاثة أشهر أمام الكاميرا في أوجونغ كولون، ما يدل على أن هذا النوع لا يزال يتكاثر بنجاح.



وتقول فاسيوني "يعرف وحيد القرن الجاوي ما يجب فعله"، "إنها فقط بحاجة إلى الحماية".