الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
38
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خطر جسيم يتهدد وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-06-19 | 06:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
خطر جسيم يتهدد وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا... وهذه التفاصيل
في عام 2023، أثارت ولادة وحيد قرن جاوي في إندونيسيا، آمالاً في استمرار نوع مهدد بالانقراض بشدة... لكن بعد مرور عام، يواجه الحيوان الذي يتم اصطياده طمعاً بقرونه، تهديداً حقيقيا بالزوال بسبب الصيد غير القانوني.
منذ بداية العام، أُوقف ما لا يقل عن ستة صيادين غير قانونيين مفترضين، لكنّ ثمانية آخرين من هؤلاء ما زالوا متوارين.
ويُشتبه في أن هؤلاء قتلوا ما لا يقل عن 26 من حيوانات وحيد القرن منذ عام 2018، للحصول على قرونها ثم بيعها في الصين حيث تُستخدم في الطب التقليدي.
كان لدى صياد تمكّن من الفرار من الشرطة، بحسب السلطات، بيانات حديثة عن حيوانات وحيد القرن التي تعيش في متنزه أوجونغ كولون الوطني في جاوة، وهو المكان الوحيد في العالم الذي لا يزال فيه هذا النوع موجودا في البرية، ما أثار مخاوف من تواطؤ داخلي.
وأقرّت مجموعة أولى من الصيادين بأن 22 حيواناً قُتلت وبيعت قرونها، بينما ذبحت مجموعة ثانية من الصيادين أربعة حيوانات أخرى.
وقالت مديرة مؤسسة وحيد القرن الدولية غير الحكومية International Rhino Foundation نينا فاسيوني "إنه رقم ضخم"، مضيفة "أنا مصدومة ومفجوعة".
كان عدد حيوانات وحيد القرن الجاوي، التي يُشبه جلدها ذو الطيات الكبيرة الدروع، بالآلاف في جنوب شرق آسيا، لكنه تراجع بشدة بسبب الصيد الجائر وتقليص مساحة معيشتها بسبب الأنشطة البشرية.
وثمة إقبال من الصيادين غير القانونيين على حيوانات وحيد القرن بدافع الإفادة من قرونها المصنوعة من الكيراتين والتي تحظى بتقدير كبير في الصين، ويمكن أن تباع العينة الواحدة منها 500 مليون روبية (حوالى 31 الف دولار).
ولكن فيما صيد وحيد القرن للحصول على قرنه يُمارس في مناطق أخرى، فإن وحيد القرن الجاوي قد نجا حتى الآن من هذه العمليات.
وقال تيمر مانورونغ، مدير منظمة "أوريغا نوسانتارا" البيئية المحلية، التي تراقب هذا النوع عن كثب، "إن الصيد الجائر لوحيد القرن الجاوي يمثّل بالفعل مصدر قلق جديداً".
ونادرا ما جرى الإبلاغ عن الصيد الجائر لهذا الحيوان في العقود الأخيرة في جاوة، الجزيرة الأكثر تعداداً بالسكان في إندونيسيا.
لكن في العام الماضي، أبلغت المنظمة غير الحكومية عن علامات مثيرة للقلق تشير إلى أن صيادين غير قانونيين يعملون في متنزه أوجونغ كولون الوطني: إذ عُثر على أفخاخ هناك، كما عثر على وحيد قرن نافق مع ثقب في رأسه.
– شبهات بالتواطؤ –
والأخطر من ذلك هو أن "ثمة مؤشرات عدة على وجود مساعدة داخلية"، ما أتاح لأحد الصيادين المطلوبين الهروب من الشرطة قبل ساعات قليلة من مداهمة منزله. وقد كان الصياد يملك بيانات حديثة عن مواقع انتشار حيوانات وحيد القرن، وفق مانورونغ.
ودعا محمد علي عمرون، رئيس برنامج الغابات والحياة البرية في منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" غير الحكومية بفرعها الإندونيسي، إلى إجراء "تقييم شامل" لجميع المشاركين في جهود الحفاظ على وحيد القرن لتجنب أي تواطؤ محتمل مع الصيادين.
ولم يؤكد مسؤولو إنفاذ القانون الإندونيسيون بعد وجود تواطؤ داخلي، لكن فاسيوني تشير إلى أنه في أماكن أخرى، غالباً ما استفاد صيادون غير قانونيين من مساعدة موظفين كان من المفترض أن يحموا الحيوانات.
وأوضحت "يكفي أن يكون لدى الإنسان مشاكل مالية (...) وحاجة ملحّة للمال بسرعة"، لافتة إلى أن "المشكلة موجودة في كل مكان".
بدأت أولى التقارير عن أنشطة مشبوهة للصيد الجائر في الظهور في نيسان، لكن لم تقدّم الشرطة المشتبه بهم إلى وسائل الإعلام إلا في أوائل حزيران.
وفي أوائل الشهر الجاري، حكمت محكمة إندونيسية على صياد غير قانوني بالسجن لمدة 12 عاما لقتله ستة من حيوانات وحيد القرن على الأقل.
وعمدت الحديقة الوطنية في الوقت نفسه إلى تعزيز الأمن من خلال تسيير دوريات على مدار الساعة.
- أرقام غير مؤكدة -
السؤال المطروح حالياً هو كم عدد حيوانات وحيد القرن الجاوي التي لا تزال تعيش في الحديقة؟
حتى قبل الكشف عن عمليات الصيد الجائر، أثيرت شكوك حول التقدير الرسمي لعدد الحيوانات في البرية.
بناءً على مراقبة المسارات، ووفقاً لمصائد الكاميرات، تراوح عدد الحيوانات بين 76 في عام 2021 و80 في عام 2022، على ما قال ساتياوان بودياتموكو، المدير العام للموارد الطبيعية والحفاظ على النظام البيئي في إندونيسيا.
على الرغم من أنشطة الصيد الجائر المسجلة أخيراً، فإن عدد حيوانات وحيد القرن الجاوي قد يبلغ حالياً 82، وذلك بفضل الولادات الحديثة.
لكن هذه الأرقام شككت في دقتها منظمة "أوريغا" غير الحكومية التي أشارت العام الماضي إلى أنه تم تأكيد وجود 63 حيواناً فقط من هذا النوع من خلال الملاحظات في عام 2018.
وبالتالي فإن العدد الفعلي لوحيد القرن الجاوي الذي لا يزال على قيد الحياة وفي البرية يمكن أن يكون أقرب إلى 50.
بالنسبة لمانورونغ، أصبح من الضروري إجراء تقييم فوري و"شفاف وموثوق" لهذا النوع.
وتواجه هذه الأنواع مهددة منذ عقود. وقد اختفى وحيد القرن من ملجئه الأخير خارج إندونيسيا، في فيتنام، في عام 2010، بسبب الصيد الجائر.
لكن دعاة الحفاظ على البيئة لم يفقدوا الأمل بعد في ما يتعلق بهذا النوع في إندونيسيا، حيث أُنقذت أعداده، بعد أن شارف الزوال تقريباً.
وفي آذار، رُصد حيوان عمره حوالى ثلاثة أشهر أمام الكاميرا في أوجونغ كولون، ما يدل على أن هذا النوع لا يزال يتكاثر بنجاح.
وتقول فاسيوني "يعرف وحيد القرن الجاوي ما يجب فعله"، "إنها فقط بحاجة إلى الحماية".
آخر الأخبار
منوعات
يتهدد
القرن
الجاوي
إندونيسيا...
التفاصيل
التالي
لحظات رومانسية تحولت إلى كارثة... الأمواج تختطف شابة عشرينية من بين أحضان حبيبها! (فيديو)
لوس أنجلوس تعتزم منع استخدام الهواتف الذكية في المدارس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-08
رصد عينة نادرة من حيوان "وحيد القرن الجاوي" في إندونيسيا... وهذه التفاصيل
منوعات
2024-04-08
رصد عينة نادرة من حيوان "وحيد القرن الجاوي" في إندونيسيا... وهذه التفاصيل
0
منوعات
2024-06-18
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
منوعات
2024-06-18
وفاة مؤثرة تونسية شهيرة أثناء رحلتها لإيطاليا... وهذه التفاصيل! (صورة)
0
منوعات
2024-06-16
رجل يكتشف سرا "قذرا" عن حبيب شقيقته... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-06-16
رجل يكتشف سرا "قذرا" عن حبيب شقيقته... وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-06
ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-06
ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:30
قصّة صادمة... سيّدة مسنة تفقد حياتها بسبب ابنتها والسبب غير متوقع!
منوعات
10:30
قصّة صادمة... سيّدة مسنة تفقد حياتها بسبب ابنتها والسبب غير متوقع!
0
منوعات
09:00
في إسبانيا... جرّة تقود العلماء إلى اكتشاف مذهل!
منوعات
09:00
في إسبانيا... جرّة تقود العلماء إلى اكتشاف مذهل!
0
منوعات
08:40
لحظات رومانسية تحولت إلى كارثة... الأمواج تختطف شابة عشرينية من بين أحضان حبيبها! (فيديو)
منوعات
08:40
لحظات رومانسية تحولت إلى كارثة... الأمواج تختطف شابة عشرينية من بين أحضان حبيبها! (فيديو)
0
منوعات
06:41
لوس أنجلوس تعتزم منع استخدام الهواتف الذكية في المدارس
منوعات
06:41
لوس أنجلوس تعتزم منع استخدام الهواتف الذكية في المدارس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هوكستين يجيب على سؤال حول امكانية الحرب بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هوكستين يجيب على سؤال حول امكانية الحرب بين لبنان وإسرائيل
0
أخبار دولية
13:24
هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله
أخبار دولية
13:24
هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كازينو صوفر اول كازينو في الشرق الأوسط مرّ بحقبات تاريخية متعددة وبقي صامدًا
0
آخر الأخبار
2024-06-11
الرئيس الفلسطيني: تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة
آخر الأخبار
2024-06-11
الرئيس الفلسطيني: تقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:09
لقاء جمع ميقاتي بلجنة الاقتصاد
اقتصاد
08:09
لقاء جمع ميقاتي بلجنة الاقتصاد
0
أخبار لبنان
06:35
ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع النازحين... البيسري: طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة
أخبار لبنان
06:35
ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع النازحين... البيسري: طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة
0
أخبار لبنان
06:22
اتحاد نقابات الافران في مؤتمر صحافيّ: للبحث في واقع القطاع
أخبار لبنان
06:22
اتحاد نقابات الافران في مؤتمر صحافيّ: للبحث في واقع القطاع
0
أخبار دولية
04:32
وزير الخارجية اليونانيّ: على أوروبا استضافة الأطفال المصابين في غزة
أخبار دولية
04:32
وزير الخارجية اليونانيّ: على أوروبا استضافة الأطفال المصابين في غزة
0
أخبار دولية
04:14
بوتين وكيم جونغ أون وقعا اتفاق شراكة استراتيجية
أخبار دولية
04:14
بوتين وكيم جونغ أون وقعا اتفاق شراكة استراتيجية
0
أخبار لبنان
04:11
اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين
أخبار لبنان
04:11
اجتماع في السراي لبحث ملف النازحين السوريين
0
أخبار دولية
02:32
الفيليبين تعلن أن خفر السواحل الصينيين صعدوا إلى سفن تابعة لها في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
02:32
الفيليبين تعلن أن خفر السواحل الصينيين صعدوا إلى سفن تابعة لها في بحر الصين الجنوبي
0
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
رياضة
13:53
كأس الامم الاوروبية.. بين مباراة صعبة ومباراة منتظرة
0
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
رياضة
13:50
بوسطن يتوج بلقبه الـ١٨
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:02
لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)
منوعات
13:02
لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)
2
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
آخر الأخبار
17:34
يديعوت أحرونوت نقلا عن مركز أبحاث أمنية: مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع
آخر الأخبار
17:34
يديعوت أحرونوت نقلا عن مركز أبحاث أمنية: مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع
4
آخر الأخبار
14:38
هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين قال لنتنياهو إن نصر الله غير مستعد لوقف إطلاق النار في الشمال قبل وقف حرب غزة
آخر الأخبار
14:38
هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتاين قال لنتنياهو إن نصر الله غير مستعد لوقف إطلاق النار في الشمال قبل وقف حرب غزة
5
أخبار دولية
13:24
هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله
أخبار دولية
13:24
هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله
6
منوعات
13:17
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
منوعات
13:17
"كانت عائلتي تحضر لجنازتي"... استيقظت بأعجوبة من غيبوبتها وما اكتشفته غيّر حياتها!
7
أخبار لبنان
14:34
الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"
أخبار لبنان
14:34
الجيش الاسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"
8
فنّ
12:07
زواج جنيفر لوبيز و بن أفليك في خطر... والسبب: "إدمان غير عادي" تعاني منه J Lo؟!
فنّ
12:07
زواج جنيفر لوبيز و بن أفليك في خطر... والسبب: "إدمان غير عادي" تعاني منه J Lo؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More