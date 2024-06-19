في إسبانيا... جرّة تقود العلماء إلى اكتشاف مذهل!

عثر العلماء على أقدم نبيذ في العالم والذي يبلغ من العمر 2000 سنة في جرة ممزوجة ببقايا بشرية في مقبرة رومانية في منطقة كارمونا بإسبانيا.

وعثر العلماء بحسب التحاليل على النبيذ الأبيض داخل الجرة وأكّدوا أنه لا يحتوي على مادة البوليفينول الموجودة في قشور العنب والمستخدمة لإنتاج النبيذ الأحمر.

وأضاف العلماء في تقرير نُشر عن الاكتشاف أن السائل يشبه إلى حدٍ ما نبيذ فينو الذي يتم إنتاجه في المنطقة نفسها حالياً.

ويُعتقد أن بقايا الجثة الموجودة داخل النبيذ تعود لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً، كما تم العثور أيضاً على خاتم ذهبي.

وتم اكتشاف المقبرة الرومانية التي تحتوي على جرّات جنائزية إلى جانب رفات رجل وامرأة عام 2019 أثناء تجديد أحد المنازل.

المصدر