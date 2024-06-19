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بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!
منوعات
2024-06-19 | 11:15
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بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!
بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!
تحدثت امرأة عن ارتكابها خطأ عندما كانت في حالة سكر منذ خمس سنوات وذلك قبل الارتباط رسميا بزوجها، ولكنها اعترفت بالحادثة على الفور حينها.
وفي التفاصيل، مارست المرأة المخطوبة حينها الجنس مع أحد الرجال عندما كانت في إحدى الحانات وقال زوجها لها حينها إنه سامحها، ولكن من الواضح أنه لم يفعل ذلك.
ومع ذلك، عندما يتجادل الثنائي يتطرّق الرجل دائمًا إلى هذه الحادثة ويستخدمها للتقليل من شأن زوجته.
وقالت المرأة إن زوجها لم يقل لها أي شيء بشكل مباشر أبدًا، لكنها تعلم ما هو المقصود بتصرفاته التي تجعلها تشعر برغبة أقل في ممارسة العلاقة الحميمة، ما يجعل زوجها يعتقد أنها في علاقة غرامية.
المصدر
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