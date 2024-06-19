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بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!

منوعات
2024-06-19 | 15:00
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بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!
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بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!

بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!

تحدث رجل عن تعاسته المستمرة ضمن زواجه الذي دام لأكثر من 30 سنة، وذلك بسبب عدم ممارسته العلاقة الحميمة مع زوجته لأكثر من 10 سنوات.

وفي التفاصيل، قال الرجل إن زواجه أصبح شكليا وفارغا من الحياة الجنسية ما دفعه للتفكير بالطلاق، بحال لم توافق زوجته على استشارة معالج جنسي.

وأوضح الرجل أنه يبلغ من العمر 57 عامًا وتصغره زوجته بعامين ولديهما ابنتين كبيرتين.

وأشار الرجل إلى أنهما حاولا زيارة معالج قبل بضع سنوات، لكن المرأة لم ترغب في سماع ما سيقوله الاختصاصي.

وقال الرجل إنه سيحاول بكل سرور إجراء هذه الجلسات مرة أخرى، والعثور على معالج آخر للتحدث معه، لكن زوجته ليست مهتمة واعترفت أنها لم تكن سعيدة منذ 15 سنة، الأمر الذي أدهشه حقاً.
 

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