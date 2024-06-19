شابة تكتشف هوس حبيبها السري والصادم... "أتمنى لو قام بخيانتي"!

شابة تكتشف هوس حبيبها السري والصادم... "أتمنى لو قام بخيانتي"!



أُصيبت شابة بالذهول عندما اكتشفت أن حبيبها مهووس بارتداء ملابس الأطفال، وليس لديها أي فكرة عن كيفية المضي قدمًا في العلاقة.



وفي التفاصيل، اكتشفت الشابة أن شريكها منذ ست سنوات يرتدي الحفاض وملابس الأطفال، وأخفى هذا الهوس السري لفترة طويلة عنها.



وقالت المرأة إنها اشتبهت بالأمر لسنوات ولكن لم يكن لديها أي دليل فعلي لإثبات الموضوع، ولكنها وجدت في غرفته عددًا من الدمى وزجاجات الحليب الخاصة بالأطفال.



واعتقدت الشابة في البداية أن حبيبها كان يخونها مع امرأة متزوجة ولديها أطفال، واعترفت أنها كانت تفضّل حقيقة كهذه بدلا مما اكتشفته لاحقًا.