"سأتوقف عن خيانة خطيبتي في هذا التاريخ"... اعترافات صادمة على الهواء ضمن برنامج بريطاني! (فيديو)

"سأتوقف عن خيانة خطيبتي في هذا التاريخ"... اعترافات صادمة على الهواء ضمن برنامج بريطاني! (فيديو)



ادعى رجل أسترالي أنه سيتوقف عن خيانة خطيبته بعد زواجهما، وذلك مباشرة على الهواء ضمن برنامج "كايل وجاكي أوه شو".



وفي التفاصيل، واجهته عشيقته "سمر" وطلبت منه ترك خطيبته والبقاء معها، ولكن الرجل اعترف أنه "في علاقة سعيدة" وسوف "يتزوج قريبًا".



وأخبر الرجل سمر أن علاقته بها ليست خاطئة ولكن لا يمكنه الاستمرار بها بعد زفافه لأنها بهذه الطريقة تتخذ صفة الخيانة الرسمية.



وقال الرجل: "لا يمكننا الاستمرار في هذه العلاقة بعد الزواج"، الأمر الذي دفع مذيع الراديو جاكي هندرسون إلى السخرية من الأمر.



وأوضحت سمر أنها التقت بالرجل في حفل توديع العزوبية الخاص به وبدأت العلاقة بينهما منذ تلك اللحظة، ولكنها شعرت بخيبة أمل عندما علمت أنه كان يضع "تاريخ انتهاء لصلاحية" علاقتهما.



واستمر الرجل في إصراره على أنه "يحب" خطيبته، قائلا إنه كان "شفافًا وصريحًا قدر الإمكان" مع سمر، موضحا أن علاقتهما كانت للمرح والتسلية فقط.