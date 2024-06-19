ياباني تسعيني يعمل على ابتكار تطبيقات عبر "شات جي بي تي": ما علاقة طقم أسنانه؟

ركّز توميجي سوزوكي، البالغ من العمر 89 عامًا، اهتمامه على برمجة الكمبيوتر ويعمل على ابتكار تطبيقات مخصصة لكبار السنّ، مستعيناً ببرنامج "شات جي بي تي" القائم على الذكاء الاصطناعي.

وابتكر سوزوكي حتى اليوم 11 تطبيقاً مجانياً مخصصاً لكبار السنّ يمكن تحميلها عبر هواتف "آي فون"، كما أنشأ شرائح تُظهر للمستخدم الأغراض التي لا ينبغي نسيانها عند مغادرة المنزل، من المحفظة إلى أدوات السمع وصولاً إلى بطاقة التأمين الصحي.

وطرأت له فكرة هذا التطبيق بعد أن نسي في أحد الأيام طقم أسنانه حين كان على وشك ركوب قطار فائق السرعة.

ويقول لوكالة فرانس برس ضاحكاً "هذا ما يحدث لكبار السنّ"، ويعتبر أن من الأفضل أن يكون مبتكر التطبيقات من كبار السنّ كونه يدرك ما هو مفيد لهم.

وكان سوزوكي يعمل في مجال التجارة الدولية، ولكنّه بات مهتماً بأجهزة الكمبيوتر بعد تقاعده. وأخذ دروساً في البرمجة في أوائل العام 2010.

وتساعده خبرته المهنية في تصدير السيارات اليابانية تحديداً إلى جنوب شرق آسيا، على طرح الأسئلة المناسبة، ويقول "في سنوات شبابي، كنا نستخدم البرقيات للتواصل، وكان علينا التأكد من إرسال رسالة واضحة، في جملة قصيرة".