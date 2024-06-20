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تشخيص طبي خاطئ كاد أن يودي بحياته... شاب ينجو بأعجوبة!
منوعات
2024-06-20 | 06:44
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تشخيص طبي خاطئ كاد أن يودي بحياته... شاب ينجو بأعجوبة!
تشخيص طبي خاطئ كاد أن يودي بحياته... شاب ينجو بأعجوبة!
تحدث جو دبونت العشريني عن تأثّره ببقع حمراء توزّعت على رقبته وصدره وأجزاء أخرى من جسده، معتقدًا في البداية أن الطفح الجلدي السريع كان مجرد رد فعل طبيعي.
وفي التفاصيل، بدأت البقع بالنزيف ولم تلقَ الشفاء المطلوب، وشعر جو حينها بالقلق وقرر الذهاب إلى المستشفى.
واستمرت البقع بالانتفاخ واعتبر الطبيب هذه الأعراض عدوى جلدية سببها القلق، ووصف له كريم الستيرويد والمضادات الحيوية عن طريق الفم.
ولم يتوقع جو أن يتعرّض بعد أقل من 24 ساعة، لحادث قلبي هدد حياته نتيجة للإنتان، وهو رد فعل أنتجه الجهاز المناعي.
وبعد مرور شهرين على التجربة المخيفة، بدأ جو بالتعافي وبات يصب كامل اهتمامه على زيادة الوعي حول الأخطاء الطبية والإنتان، وهو السبب الرئيسي للوفاة في المستشفيات في الولايات المتحدة.
وقال جو إنه محظوظ للغاية لأنه استطاع التغلب على هذه المشكلة الصحية وذلك بعد عدم إدراك الطبيب لخطورة الموضوع، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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