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الطريقة التي تنظرين بها إلى نفسكِ قد تؤثّر على كيفية اختياركِ للشريك المثالي!

الطريقة التي تنظرين بها إلى نفسكِ قد تؤثّر على كيفية اختياركِ للشريك المثالي!







وفي التفاصيل، أوضحت الأبحاث أن النساء اللواتي تعتبرن أنفسهن جميلات المظهر أكثر عرضة للانجذاب لطوال القامة.



وقد تطمح المرأة لمواعدة الرجل الطويل لأنها تشعر بأنه قادر على حمايتها من الخطر .



وقام الباحثون، من جامعة تكساس إيه آند إم الدولية، بتجنيد 247 امرأة عشرينية لدراستهم، وعُرضت على المشاركات مجموعة من الصور التي أظهرت عددا من الرجال بقامات مختلفة.



وكشف التحليل أن النساء صنّفت الرجال بشكل عام على أنهم أكثر جاذبية ويتمتعون بشخصية واضحة ومهيمنة وفق قامتهم الطويلة.



ومع ذلك، فإن النساء اللواتي صنفن أنفسهن على أنهن أكثر جاذبية فضّلن طوال القامة، وفق ما نقل موقع " أشارت دراسة جديدة إلى أن الطريقة التي تنظر بها المرأة إلى نفسها يمكن أن تؤثر على السمات التي تبحث عنها ضمن شخصية الشريك المثالي.وفي التفاصيل، أوضحت الأبحاث أن النساء اللواتي تعتبرن أنفسهن جميلات المظهر أكثر عرضة للانجذاب لطوال القامة.وقد تطمح المرأة لمواعدة الرجل الطويل لأنها تشعر بأنه قادر على حمايتها من الخطر .وقام الباحثون، من جامعة تكساس إيه آند إم الدولية، بتجنيد 247 امرأة عشرينية لدراستهم، وعُرضت على المشاركات مجموعة من الصور التي أظهرت عددا من الرجال بقامات مختلفة.وكشف التحليل أن النساء صنّفت الرجال بشكل عام على أنهم أكثر جاذبية ويتمتعون بشخصية واضحة ومهيمنة وفق قامتهم الطويلة.ومع ذلك، فإن النساء اللواتي صنفن أنفسهن على أنهن أكثر جاذبية فضّلن طوال القامة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.