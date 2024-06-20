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بطريقة غير متوقعة... ستينية تعثر على خاتم ثمين أضاعته منذ ما يقرب من نصف قرن!

بطريقة غير متوقعة... ستينية تعثر على خاتم ثمين أضاعته منذ ما يقرب من نصف قرن!





وفي التفاصيل، عثرت موسسينسكي على خاتم تخرجها من مدرسة ستيفنز بوينت الثانوية في وقت سابق من هذا الشهر عندما صادف أحد الأشخاص قطعة المجوهرات أثناء سيره على طول الشاطئ في بانكروفت الأميركية.



وقال كايل راسموسن إنه اكتشف الخاتم أثناء تخييمه مع عائلته في المنطقة، ولاحظ أن الخاتم كان يلمع وسط الرمال فالتقطه فورًا، وفق ما نقل موقع "



وعلى الرغم من وجوده في الرمال منذ ما يقرب من نصف قرن، إلا أن الخاتم كان لا يزال سليمًا، واستخدم راسموسن التفاصيل المحفورة عليه لتعقّب مالكه عبر منصة فيسبوك. عثرت الستينية نادين موسسينسكي على خاتم تخرجها الذي فقدته في المدرسة الثانوية عام 1979.وفي التفاصيل، عثرت موسسينسكي على خاتم تخرجها من مدرسة ستيفنز بوينت الثانوية في وقت سابق من هذا الشهر عندما صادف أحد الأشخاص قطعة المجوهرات أثناء سيره على طول الشاطئ في بانكروفت الأميركية.وقال كايل راسموسن إنه اكتشف الخاتم أثناء تخييمه مع عائلته في المنطقة، ولاحظ أن الخاتم كان يلمع وسط الرمال فالتقطه فورًا، وفق ما نقل موقع " People " البريطاني.وعلى الرغم من وجوده في الرمال منذ ما يقرب من نصف قرن، إلا أن الخاتم كان لا يزال سليمًا، واستخدم راسموسن التفاصيل المحفورة عليه لتعقّب مالكه عبر منصة فيسبوك.