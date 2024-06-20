امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!

طلب امرأة المساعدة عبر الإنترنت بعدما قالت إن شقيقة زوجها الراحل طلبت منها التخلي عن قطعة مجوهرات مصنوعة من خاتم زفاف زوجها.

وكتبت المرأة في منشور عبر حسابها على موقع ريديت: "تزوجت من حبيبي لكنّه قُتل بشكل مأساوي بعد تعرضه لحادث صدم".

وتابعت: "بعد وفاته أخذت خاتمه إلى الصائغ ليقوم بإذابته لتشكيل قلادة مع أقراط صغيرة".

وأوضحت المرأة أنها ارتبطت مجدداً بعدما طلب حبيبها الجديد يدها للزواج الأسبوع الماضي، مضيفةً أنها التقت بشقيقة زوجها الراحل بعد خطوبتها لكنها طلبت منها التخلي عن قلادتها.

وقالت المرأة إنها تشعر أنها مضطرة للاحتفاظ بالقلادة على الرغم من شعورها بالسعادة في علاقتها الجديدة.

ولفت المستخدمون إلى أنه "يجب على المرأة الاحتفاظ بهذه القلادة" وأشاروا إلى أن شقيقة زوجها الراحل تصرفت بشكل غير مناسب.

وكتبت المرأة لاحقاً أنها ستحتفظ بالقلادة وستحاول العثور على الطريقة المناسبة لمشاركة هذا الخبر مع شقيقة زوجها.

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