الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لهذا السبب... أب يطرد مربية أطفاله ويثير الجدل بين المتابعين!
منوعات
2024-06-21 | 11:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لهذا السبب... أب يطرد مربية أطفاله ويثير الجدل بين المتابعين!
لهذا السبب... أب يطرد مربية أطفاله ويثير الجدل بين المتابعين!
أثار أب جدلًا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد طرده مربية طفلته لأنها سمحت لها بتناول 11 علبة من الحلوى، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال المستثمر العقاري "براندون أفيديكيان" عبر حسابه على منصة إكس إنه شارك القصة في محاولة منه لزيادة الوعي بين الأهل حول أهمية الانتباه على رعاية أطفالهم.
وأوضح الرجل أن المربية سمحت للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات بتناول 11 علبة من الحلوى، وعندما اكتشفت زوجته ذلك، سألتها عن السبب الذي جعلها تسمح بحدوث هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أخبرتها المربية أن الطفلة استمرت في طلب المزيد من الحلوى، وكشف براندون أنه اتخذ قرارا مع زوجته بطردها وعدم السماح لها بالاقتراب من أطفالهما مرة أخرى.
ومع ذلك، أثار المنشور جدلا بين المتابعين حيث أيّده البعض في ردّ فعله ولكن البعض الآخر اكتفى بالسخرية من الموقف.
آخر الأخبار
منوعات
السبب...
مربية
أطفاله
ويثير
الجدل
المتابعين!
التالي
عيد الأب... تعرفوا على قصة هذا اليوم المميز وسبب احتفال العالم به!
عثر على ثعبان في حمامه... رجل يعيش لحظات مرعبة وهذا ما حصل معه!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-04
لهذا السبب... توقفت أم عن إقامة حفلات أعياد الميلاد لأطفالها: "لا يهمني ما يقوله الناس"!
منوعات
2024-05-04
لهذا السبب... توقفت أم عن إقامة حفلات أعياد الميلاد لأطفالها: "لا يهمني ما يقوله الناس"!
0
منوعات
2024-06-16
لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!
منوعات
2024-06-16
لهذا السبب الغريب... زوجها يتهمها بالخيانة وخلاف كبير بين الطرفين!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
لهذا السبب... "إكس" تحجب علامات الإعجاب على صفحات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14
لهذا السبب... "إكس" تحجب علامات الإعجاب على صفحات المستخدمين
0
منوعات
2024-06-12
لهذا السبب... مسابقة أكل الهوت دوغ الشهيرة تستبعد بطلًا أميركيا!
منوعات
2024-06-12
لهذا السبب... مسابقة أكل الهوت دوغ الشهيرة تستبعد بطلًا أميركيا!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:51
"مات والدي وهذا كل ما حصلت عليه"... هدية غريبة تتلقاها إحدى الشابات! (صورة)
منوعات
12:51
"مات والدي وهذا كل ما حصلت عليه"... هدية غريبة تتلقاها إحدى الشابات! (صورة)
0
منوعات
06:30
"أنا آسفة"... امرأة تعترف بجريمتها في اتصال هاتفي: هذا ما عثرت عليه الشرطة في منزلها!
منوعات
06:30
"أنا آسفة"... امرأة تعترف بجريمتها في اتصال هاتفي: هذا ما عثرت عليه الشرطة في منزلها!
0
منوعات
03:20
في يومها العالمي... ما تأثير الموسيقى على مشاعر الإنسان وتصرفاته؟
منوعات
03:20
في يومها العالمي... ما تأثير الموسيقى على مشاعر الإنسان وتصرفاته؟
0
منوعات
02:12
الأمطار والفيضانات تتسبب بمقتل العشرات في النيجر!
منوعات
02:12
الأمطار والفيضانات تتسبب بمقتل العشرات في النيجر!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-06-19
القاضية اسكندر توضح أسباب الغاء المحكمة الألمانية مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة
أمن وقضاء
2024-06-19
القاضية اسكندر توضح أسباب الغاء المحكمة الألمانية مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة
0
أخبار لبنان
2024-04-10
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
أخبار لبنان
2024-04-10
موكب جثمان باسكال سليمان يشق طريقه نحو جبيل بنثر الارز والورود
0
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
0
أخبار لبنان
2024-05-16
شقير: أخطر ما يمر به لبنان هو ضعف الدولة وشللها وإستقرارها على الوضعية الراهنة
أخبار لبنان
2024-05-16
شقير: أخطر ما يمر به لبنان هو ضعف الدولة وشللها وإستقرارها على الوضعية الراهنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمزيج من مشاعر التأثّر والدموع... معايدات من القلب لكل أب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تأكيد أميركيّ على ضرورة الحل الديبلوماسيّ بين لبنان وإسرائيل
0
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
رياضة
13:31
كلفة رحلتك الى الألعاب الأولمبية
0
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
رياضة
13:28
التوتش..لعبة للجميع
0
أخبار دولية
13:19
الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق
أخبار دولية
13:19
الجبهة الشعبية-القيادة العامة تعيد اراضٍ في الدامور وتبقى في الأنفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في أفقا شلال ومغارة وآثار… وخوّات
0
رياضة
13:15
في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا
رياضة
13:15
في الرياضة... إلمانيا تقسو على اسبانيا في اليورو والعين الليلية على لقاء فرنسا وهولاندا
0
أخبار دولية
13:14
في قبرص.. لبنانيون واسرائيليون.. وملاذ آمن
أخبار دولية
13:14
في قبرص.. لبنانيون واسرائيليون.. وملاذ آمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في عيد الموسيقى... أهميتها وفوائدها
تقارير نشرة الاخبار
13:12
في عيد الموسيقى... أهميتها وفوائدها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:07
الموت يُفجع الكسندر علوم زوج رحمة رياض
فنّ
03:07
الموت يُفجع الكسندر علوم زوج رحمة رياض
2
فنّ
04:45
هل تذكرون طفل "أنا لو حبيبك" لمحمد فؤاد؟.. هكذا أصبح بعد 24 عاماً!
فنّ
04:45
هل تذكرون طفل "أنا لو حبيبك" لمحمد فؤاد؟.. هكذا أصبح بعد 24 عاماً!
3
خبر عاجل
02:25
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة
خبر عاجل
02:25
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات بسبب استمرار الاشغال في المحلة
4
فنّ
03:46
20 عاماً على تتويج نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان.. فيديو ردّ فعل لاميتا فرنجيه يثير جدلاً
فنّ
03:46
20 عاماً على تتويج نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان.. فيديو ردّ فعل لاميتا فرنجيه يثير جدلاً
5
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
خبر عاجل
09:25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة داخل انفاق المطار باتجاه خلدة بسبب تصادم بين مركبتين
6
منوعات
15:10
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
منوعات
15:10
امرأة تتعرض لصدمة كبيرة... والسبب: شقيقة زوجها الراحل!
7
منوعات
15:45
عثر على ثعبان في حمامه... رجل يعيش لحظات مرعبة وهذا ما حصل معه!
منوعات
15:45
عثر على ثعبان في حمامه... رجل يعيش لحظات مرعبة وهذا ما حصل معه!
8
موضة وجمال
05:10
زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)
موضة وجمال
05:10
زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More