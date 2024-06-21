0min

لا تريد أن تصبح أما... شابة تعتمد طريقة بديلة لاختبار شعور الأمومة! (فيديو)

لا تريد أن تصبح أما... شابة تعتمد طريقة بديلة لاختبار شعور الأمومة! (فيديو)







وفي التفاصيل، اعتمدت كيم سميث العشرينية تأجير رحمها، وبعد إصرارها على رغبتها قدّمت كيم طلبًا لوكالة تأجير الرحم البريطانية عندما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا.



وقالت كيم إنها تملك الكثير من الذكريات الجميلة مع هذه التجربة البديلة، وبما أن والدتها أيضا عملت في هذا المجال كان الأمر طبيعيا بالنسبة لها كونها نشأت وسط هذه الأجواء.



وعرفت كيم منذ سنوات مراهقتها الأولى أنها تريد أن تكون أمًّا بديلة، قائلة إنها لطالما أرادت أن تحمل أطفال الأشخاص الآخرين.



وكيم هي أم بديلة تستخدم التلقيح الاصطناعي في منزلها والتقت بخطيبتها ديلارا، التي تعمل أيضًا في السكك الحديدية، وستتزوج الشابتان في أيلول المقبل. كشفت شابة عن عدم اهتمامها باختبار شعور الأمومة يوما ما ولكنها قررت أن تصبح "أمًّا بديلة" حتى تتمكن من مساعدة الناس، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، اعتمدت كيم سميث العشرينية تأجير رحمها، وبعد إصرارها على رغبتها قدّمت كيم طلبًا لوكالة تأجير الرحم البريطانية عندما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا.وقالت كيم إنها تملك الكثير من الذكريات الجميلة مع هذه التجربة البديلة، وبما أن والدتها أيضا عملت في هذا المجال كان الأمر طبيعيا بالنسبة لها كونها نشأت وسط هذه الأجواء.وعرفت كيم منذ سنوات مراهقتها الأولى أنها تريد أن تكون أمًّا بديلة، قائلة إنها لطالما أرادت أن تحمل أطفال الأشخاص الآخرين.وكيم هي أم بديلة تستخدم التلقيح الاصطناعي في منزلها والتقت بخطيبتها ديلارا، التي تعمل أيضًا في السكك الحديدية، وستتزوج الشابتان في أيلول المقبل.