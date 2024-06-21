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"لا أحد يستحق الحصول على خاتم باهظ الثمن كهذا"... شجار حاد واعترافات لم تكن في الحسبان!

"لا أحد يستحق الحصول على خاتم باهظ الثمن كهذا"... شجار حاد واعترافات لم تكن في الحسبان!







وفي التفاصيل، كان الحبيبان معا ضمن علاقة غرامية لمدة أربع سنوات، واتفقا أنهما يريدان توفير المال وأنهما لا يفضّلان الحصول على خاتم باهظ الثمن.



وقال الرجل إنه كان يظن أن حبيبته تشاركه وجهة النظر نفسها فيما يتعلق بتوفير المال، موضحا أنها لم تهتم أبدًا بالعلامات التجارية، ونادرا ما كانت تشتري ملابس جديدة.



ومع ذلك، عندما أخبر الرجل حبيبته أنه يبحث عن خواتم ذات أسعار مقبولة تتراوح قيمتها بين 1500 و1800 دولار، أصرّت على أنها تريد خاتمًا من الألماس تتراوح قيمته بين 6500 و10 آلاف دولار.



وقال الرجل إنه كان يدخر المال لفترة من الوقت، واكتشف ما يُدعى بالـ"مويسانيتي" الذي يشبه الالماس، وناقش الموضوع مع حبيبته إلا أنه لم يتوقع رد فعلها الغاضب.



وأخبر الرجل حبيبته أنه لم يكن على استعداد لإنفاق هذا المبلغ الكبير عندما قالت له إن تلك الخواتم لا تبدو باهظة الثمن ودخل الثنائي في جدال كبير.



وشرح الرجل لحبيبته أنه من السخافة أن تطلب منه إنفاق هذا المبلغ، وأنه كان يعتقد أنها سوف تكون أكثر عقلانية، ولكنها اتهمته بأنه يشعر أنها لا تستحق ذلك ليعترف أن لا أحد يستحق الحصول على خاتم بقيمة 10 آلاف دولار.



وفي هذا السياق، لم تبدِ الشابة أي اهتمام بالموضوع طالبة منه القيام بما يشاء، ولكن بدا واضحا أنها لا تزال غاضبة، وأن الجدال سوف يبقى مستمرًا. تعرّض رجل لانتقادات قاسية بعد أن قال لصديقته إنها لا تستحق الحصول على خاتم خطوبة بقيمة 10 آلاف دولار، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كان الحبيبان معا ضمن علاقة غرامية لمدة أربع سنوات، واتفقا أنهما يريدان توفير المال وأنهما لا يفضّلان الحصول على خاتم باهظ الثمن.وقال الرجل إنه كان يظن أن حبيبته تشاركه وجهة النظر نفسها فيما يتعلق بتوفير المال، موضحا أنها لم تهتم أبدًا بالعلامات التجارية، ونادرا ما كانت تشتري ملابس جديدة.ومع ذلك، عندما أخبر الرجل حبيبته أنه يبحث عن خواتم ذات أسعار مقبولة تتراوح قيمتها بين 1500 و1800 دولار، أصرّت على أنها تريد خاتمًا من الألماس تتراوح قيمته بين 6500 و10 آلاف دولار.وقال الرجل إنه كان يدخر المال لفترة من الوقت، واكتشف ما يُدعى بالـ"مويسانيتي" الذي يشبه الالماس، وناقش الموضوع مع حبيبته إلا أنه لم يتوقع رد فعلها الغاضب.وأخبر الرجل حبيبته أنه لم يكن على استعداد لإنفاق هذا المبلغ الكبير عندما قالت له إن تلك الخواتم لا تبدو باهظة الثمن ودخل الثنائي في جدال كبير.وشرح الرجل لحبيبته أنه من السخافة أن تطلب منه إنفاق هذا المبلغ، وأنه كان يعتقد أنها سوف تكون أكثر عقلانية، ولكنها اتهمته بأنه يشعر أنها لا تستحق ذلك ليعترف أن لا أحد يستحق الحصول على خاتم بقيمة 10 آلاف دولار.وفي هذا السياق، لم تبدِ الشابة أي اهتمام بالموضوع طالبة منه القيام بما يشاء، ولكن بدا واضحا أنها لا تزال غاضبة، وأن الجدال سوف يبقى مستمرًا.