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مزاد في نيويورك على رسم غلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر"
منوعات
2024-06-22 | 03:54
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مزاد في نيويورك على رسم غلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر"
يباع الأربعاء بمزاد علني تنظمه دار "سوذبيز" في نيويورك الرسم الأصلي الذي تَصَدّر غلاف الطبعة الأولى للجزء الأول من سلسلة كتب "هاري بوتر"، وبلغ سعره التقديريّ نحو نصف مليون دولار.
ففي العام 1997، أُسنِدَت إلى الرسام توماس تايلور الذي كان يبلغ 23 عاماً ويعمل في مكتبة للأطفال في مدينة كامبريدج البريطانية، مهمة إعداد رسم مائي لغلاف كتاب "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" Harry Potter and the Philosopher's Stone الذي كان من المقرر أن يصدر في لندن في 26 حزيران/يونيو 1997.
وهذه الرواية للكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ تبعتها أجزاء أخرى، بلغ مجموعها اليوم سبعة، ترجمت إلى 80 لغة وبيعت منها خلال 27 عاماً 500 مليون نسخة على الأقل، واقتُبست منها أفلام ومسرحية ولعبة فيديو.
وأشارت المتخصصة في الكتب القديمة في دار "سوذبيز" للمزادات كاليكا ساندز إلى أن الرسام توماس تايلور كان أحد أوائل من قرأوا مخطوطة الكتاب الأول، بناء على طلب باري كاننغهام من دار "بلومزبري" الصغيرة للنشر.
وخُمّن سعر الرسم المائي الأصلي لتايلور المعروض للبيع في 26 حزيران/يونيو الجاري بما بين 400 ألف و600 ألف دولار
وأوضحت ساندز "إنه أول تمثيل بصري لعالم السحرة" الذي ابتكرته روايات "هاري بوتر"، وبدا فيها الساحر الصغير بنظارته المستديرة وندبة جبهته على شكل صاعقة ووشاحه، وهو يستقل قطار "هوغوورتس إكسبرس".
ونقل بيان أصدرته "سوذبيز" عن توماس تايلور الذي كان ورولينغ مجهولَين تماماً عام 1997، قوله "من المثير أن أرى أن اللوحة التي شكّلت بداية مسيرتي المهنية، لا تزال مشرقة بعد عقود". وأعرب عن سعادته لكون رسمه "أصبح صورة شهيرة" لشخصية هاري بوتر التي حصدت نجاحاً عالمياً واسعاً.
وسبق أن بيع هذا الرسم في مقابل 85750 جنيهاً إسترلينياً (نحو 108500 دولار بسعر الصرف الحالي).
ويشمل المزاد، إضافة إلى الرسم المائي، مخطوطات قديمة وطبعات نادرة لعمالقة الأدب البريطاني والأميركي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، على غرار آرثر كونان دويل وتشارلز ديكنز وفرانسيس سكوت فيتزجيرالد وإدغار آلان بو.
وتعود هذه الكتب إلى مجموعة مميزة يملكها الجرّاح الأميركي رودني إف سوانتكو الذي توفي عام 2022 عن عمر يناهز 82 عاماً، ومن غير المستبعد أن يشهد المزاد عليها تسجيل أرقام قياسية جديدة.
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نيويورك
الكتاب
الأول
سلسلة
"هاري
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