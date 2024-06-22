الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في اليونان... ألعاب نارية ويخت والنتيجة كارثية! (صورة)

منوعات
2024-06-22 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في اليونان... ألعاب نارية ويخت والنتيجة كارثية! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في اليونان... ألعاب نارية ويخت والنتيجة كارثية! (صورة)

قال رجال الإطفاء السبت إن حريق غابات في جزيرة هيدرا السياحية اليونانية قرب أثينا اندلع بسبب ألعاب نارية أطلقت من يخت، مما أثار غضبا عارما.

واعلنت السلطات أن الحريق الذي بدأ مساء الجمعة تمت السيطرة عليه.

وقال فريق الإطفاء الموسمي بالجزيرة على فيسبوك إن الحريق "نتج من ألعاب نارية تم إطلاقها من قارب وأشعلت النيران في غابة الصنوبر الوحيدة في الجزيرة في مكان يصعب الوصول إليه وليس هناك طريق فيه".

وقال عمدة الجزيرة غيورغوس كوكوداكيس لقناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة، إنه "غاضب من قيام بعض الأشخاص بإشعال الحرائق بهذه الطريقة غير المسؤولة".

وأضاف أن "البلدية سترفع دعوى مدنية ضد المسؤولين عن الحريق فور انتهاء التحقيق الأولي".

وأثار الخبر أيضا غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت اليونان مؤخرا بتشديد العقوبات على الحرق المتعمد.

ويمكن الآن الحكم على مفتعلي الحرائق بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى 200 ألف يورو.

كذلك طالب كوكوداكيس السلطات بالتحرك لافتا إلى أن "الجزيرة ليس فيها طرق داخل الغابات" تسمح لرجال الإطفاء بالوصول إلى مناطق معينة.

ودعت الحماية المدنية السبت إلى أقصى درجات اليقظة فيما خطر الحرائق "ما زال مرتفعا جدا" خصوصا في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية وفي بيلوبونيز (جنوب) وفي وسط البلاد.

وأدى اندلاع حريق في جزيرة أندروس اليونانية إلى إخلاء أربع قرى وتحرك قاذفتي مياه وست مروحيات. ويُتوقع أن تصل تعزيزات من أثينا في المساء.

وقضى رجل يبلغ 55 عاما من سكان بلدة ميرتيا في بيلوبونيز الجمعة بحريق غابات.

وتمّ تسجيل 45 حريقاً جديداً أجّجتها الرياح القوية في البلاد، خصوصاً في بيلوبونيز، حسبما أفاد عناصر إطفاء.

ومنذ الأربعاء، واصلت السلطات التحذير من "خطر كبير جدا" لاندلاع حرائق غابات بسبب رياح قوية وارتفاع الحرارة التي وصلت في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية.

وتستعدّ اليونان المعتادة على موجات الحر منذ أسابيع، لصيف صعب ولاندلاع حرائق الغابات بشكل خاص، بعدما شهدت شتاء هو الأقل برودة في تاريخها.

وشهدت الدولة المتوسطية أول موجة حر الأسبوع الماضي، مع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 44 مئوية.

وفي العام 2023، شهدت هذه البلاد حرائق مدمّرة وموجة قيظ استمرّت أسبوعين تخطّت خلالها الحرارة 40 مئوية.

ويؤكد خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان يؤدي إلى إطالة موسم الحرائق وزيادة المساحات المحروقة.

آخر الأخبار

منوعات

اليونان...

ألعاب

نارية

والنتيجة

كارثية!

(صورة)

LBCI التالي
مزاد في نيويورك على رسم غلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر"
امرأة حامل تواجه مشكلة معقّدة... والسبب: حماتها؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-18

لم يتمكنا من حضور حفل زفافهما... محاولة فاشلة وصورة والنتيجة مأساوية! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-06-04

قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2024-05-23

انفجار في مصنع للألعاب النارية في كولومبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-16

انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:00

تعرفوا الى صاحب أكبر لسان في العالم... حجم لسانه يتراوح ما بين كرة الغولف وكرة التنس! (فيديو)

LBCI
منوعات
13:24

ما حقيقة استمرار الأظافر والشعر بالنمو بعد موت الانسان؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
07:38

"لقد وقعت في حب أختي وأشعر بالخجل الشديد"... صدفة غريبة جمعتهما وهذه قصتهما الصادمة!

LBCI
منوعات
05:20

عائلة أميركية تطالب "ناسا" بثمانين ألف دولار... والسبب: جسم فضائي في منزلها؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-12

روسيا: دمرنا 6 مسيرات وصاروخين باليستيين أطلقتهم أوكرانيا

LBCI
فنّ
2024-03-18

بصورة عفوية من السرير... نادين نسيب نجيم تشعر بوعكة صحية

LBCI
خبر عاجل
2024-04-05

وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤

LBCI
فنّ
2024-06-13

21 مليون دولار... المعجب "المصفوع" من عمرو دياب يطالب بتعويض!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الرياضي يحتفل بتتويجه بطل لبنان وآسيا بملعبه في المنارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في اليورو تعادل سلبي لفرنسا بغياب مبابي وفرصة اخيرة لبلجيكا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

افتتاح فيلم "ولاد رزق ٣" في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مرشح يخوض الانتخابات البريطانية عبر الذكاء الاصطناعي... AI Steve

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

حالات الغرق تتزايد.. إليكم إرشادات الوقاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والـUNHCR الأسبوع المقبل لتسليم الداتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية على طاولة البحث قريباً في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:06

اصوات داعمة لإشعال الجبهة الاسرائيلية مع لبنان..مقابل صوت لوقف الحرب

LBCI
أخبار لبنان
13:03

6 جبهات ستساند لبنان في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:27

"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"

LBCI
أخبار لبنان
17:04

الخارجية الكويتية تجدد دعوتها للعدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وضرورة مغادرة أراضيه

LBCI
خبر عاجل
07:46

معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية

LBCI
فنّ
04:37

ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)

LBCI
منوعات
07:38

"لقد وقعت في حب أختي وأشعر بالخجل الشديد"... صدفة غريبة جمعتهما وهذه قصتهما الصادمة!

LBCI
فنّ
03:37

خبر حزين... رويدا عطية تعتزل الفن: "لن أعود خلص"

LBCI
أخبار دولية
03:16

ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا

LBCI
صحف اليوم
00:34

خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More