في اليونان... ألعاب نارية ويخت والنتيجة كارثية! (صورة)

قال رجال الإطفاء السبت إن حريق غابات في جزيرة هيدرا السياحية اليونانية قرب أثينا اندلع بسبب ألعاب نارية أطلقت من يخت، مما أثار غضبا عارما.



واعلنت السلطات أن الحريق الذي بدأ مساء الجمعة تمت السيطرة عليه.



وقال فريق الإطفاء الموسمي بالجزيرة على فيسبوك إن الحريق "نتج من ألعاب نارية تم إطلاقها من قارب وأشعلت النيران في غابة الصنوبر الوحيدة في الجزيرة في مكان يصعب الوصول إليه وليس هناك طريق فيه".



وقال عمدة الجزيرة غيورغوس كوكوداكيس لقناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة، إنه "غاضب من قيام بعض الأشخاص بإشعال الحرائق بهذه الطريقة غير المسؤولة".



وأضاف أن "البلدية سترفع دعوى مدنية ضد المسؤولين عن الحريق فور انتهاء التحقيق الأولي".



وأثار الخبر أيضا غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقامت اليونان مؤخرا بتشديد العقوبات على الحرق المتعمد.



ويمكن الآن الحكم على مفتعلي الحرائق بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى 200 ألف يورو.



كذلك طالب كوكوداكيس السلطات بالتحرك لافتا إلى أن "الجزيرة ليس فيها طرق داخل الغابات" تسمح لرجال الإطفاء بالوصول إلى مناطق معينة.



ودعت الحماية المدنية السبت إلى أقصى درجات اليقظة فيما خطر الحرائق "ما زال مرتفعا جدا" خصوصا في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية وفي بيلوبونيز (جنوب) وفي وسط البلاد.



وأدى اندلاع حريق في جزيرة أندروس اليونانية إلى إخلاء أربع قرى وتحرك قاذفتي مياه وست مروحيات. ويُتوقع أن تصل تعزيزات من أثينا في المساء.



وقضى رجل يبلغ 55 عاما من سكان بلدة ميرتيا في بيلوبونيز الجمعة بحريق غابات.



وتمّ تسجيل 45 حريقاً جديداً أجّجتها الرياح القوية في البلاد، خصوصاً في بيلوبونيز، حسبما أفاد عناصر إطفاء.



ومنذ الأربعاء، واصلت السلطات التحذير من "خطر كبير جدا" لاندلاع حرائق غابات بسبب رياح قوية وارتفاع الحرارة التي وصلت في بعض المناطق إلى 40 درجة مئوية.



وتستعدّ اليونان المعتادة على موجات الحر منذ أسابيع، لصيف صعب ولاندلاع حرائق الغابات بشكل خاص، بعدما شهدت شتاء هو الأقل برودة في تاريخها.



وشهدت الدولة المتوسطية أول موجة حر الأسبوع الماضي، مع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 44 مئوية.



وفي العام 2023، شهدت هذه البلاد حرائق مدمّرة وموجة قيظ استمرّت أسبوعين تخطّت خلالها الحرارة 40 مئوية.



ويؤكد خبراء أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري التي يسببها الإنسان يؤدي إلى إطالة موسم الحرائق وزيادة المساحات المحروقة.