الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف في محادثات زوجها الالكترونية دمرها... "زواجي بخطر"!
منوعات
2024-06-22 | 16:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف في محادثات زوجها الالكترونية دمرها... "زواجي بخطر"!
اكتشفت زوجة حقيقة مدمرة بشأن زوجها، والآن أصبحت علاقتهما بخطر، وروت قصتها عبر موقع Reddit.
بدأ الموقف المفجع لأول مرة عندما قررت الزوجة الخروج من المدينة لبضعة أيام، مصطحبة معها الأطفال. وبينما يبدو أنها كانت تتطلع لرؤية أصدقائها، لم تستطع التخلص من "شعورها الغريزي" بأن شيئًا ما كان خاطئًا، لذلك قامت بالتحقق من سجلات الهاتف، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وقالت: "لقد لاحظت إرسال الكثير من المكالمات الهاتفية المسجلة ورسائل الصور والفيديو التي تستغرق دقيقة واحدة ذهابًا وإيابًا إلى أرقام عشوائية... لقد بحثت في الأرقام وقد أوصلتني الى موقع مواعدة."
صدق أو لا تصدق، هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها زوجها هذا أيضًا. فقبل عامين، حدث نفس الشيء بالضبط، واعترفت الزوجة بأنها "لم تسامحه أبدًا"، وبقيت فقط من أجل أطفالها.
وتابعت: "أنا محطمة ولم أقل كلمة واحدة لأنه كيف يمكن للمرء أن يفعل هذا مرة أخرى؟ لقد تحدثت معه مرات عدة وألمحت إلى أنني أعلم أن شيئًا ما قد حدث ولكن لم أقل ما هو".
"لا أريد أن أكون مع هذا "الرجل" ولكن الخوف من البدء من جديد أمر مخيف. أعتقد أنني فقط بحاجة إلى نصيحة أو كتف لأبكي عليه، أو فقط لنصيحة من أي شخص قد جرب هذا من قبل"، وتساءلت أيضًا عما إذا كان هذا "يعتبر" غشًا حقًا، مؤكدة على أن تبادل الصور ومقاطع الفيديو حدث فقط أثناء الحديث بينه وبين النساء الأخريات.
وأضافت الزوجة التي لم يذكر اسمها: "لقد حاول إزالة تاريخ المحادثات لذلك لم أتمكن من العثور على الدليل ولكن لدي بالفعل كل شيء مسجل ولقطات الشاشة. فكرة المغادرة مؤلمة لأنها ستغير عائلاتنا تمامًا ولكني أستحق الأفضل، وأي نصيحة محل تقدير كبير."
ومن غير المستغرب أن الاعتراف المجهول سرعان ما أثار الكثير من التعليقات، حيث شجعها العديد من المستخدمين على المغادرة والبحث عن السعادة في مكان آخر.
آخر الأخبار
منوعات
محادثات
زوجها
الالكترونية
دمرها...
"زواجي
بخطر"!
التالي
عائلة أميركية تطالب "ناسا" بثمانين ألف دولار... والسبب: جسم فضائي في منزلها؟!
مزاد في نيويورك على رسم غلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-21
عاش قبل 78 مليون سنة... اكتشاف جمجمة أكبر ديناصور "نباتي" في أميركا الشمالية (صور)
علوم وتكنولوجيا
2024-06-21
عاش قبل 78 مليون سنة... اكتشاف جمجمة أكبر ديناصور "نباتي" في أميركا الشمالية (صور)
0
منوعات
2024-06-19
بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!
منوعات
2024-06-19
بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!
0
منوعات
2024-06-18
امرأة تواجه زوجها... "بهذه الحالة سوف تنام على الأريكة"!
منوعات
2024-06-18
امرأة تواجه زوجها... "بهذه الحالة سوف تنام على الأريكة"!
0
فنّ
2024-06-16
"الحياة معك مليئة بالحب والكثير من المرح... نحن نحبك"... هبة طوجي تعايد زوجها بعبارات مؤثرة (صورة)
فنّ
2024-06-16
"الحياة معك مليئة بالحب والكثير من المرح... نحن نحبك"... هبة طوجي تعايد زوجها بعبارات مؤثرة (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:56
توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!
منوعات
16:56
توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!
0
منوعات
16:31
ما حصل مع هذا المصور البحري لم يكن متوقعا... إلتقى بـ"القرش المبتسم"! (صورة)
منوعات
16:31
ما حصل مع هذا المصور البحري لم يكن متوقعا... إلتقى بـ"القرش المبتسم"! (صورة)
0
منوعات
15:40
"دمية تسكنها روح الأميرة ديانا كشفت لي: أنا قلقة على كيت"... محادثة مريبة بين عرافة ودمية وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
15:40
"دمية تسكنها روح الأميرة ديانا كشفت لي: أنا قلقة على كيت"... محادثة مريبة بين عرافة ودمية وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
منوعات
15:00
تعرفوا الى صاحب أكبر لسان في العالم... حجم لسانه يتراوح ما بين كرة الغولف وكرة التنس! (فيديو)
منوعات
15:00
تعرفوا الى صاحب أكبر لسان في العالم... حجم لسانه يتراوح ما بين كرة الغولف وكرة التنس! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:31
ما حصل مع هذا المصور البحري لم يكن متوقعا... إلتقى بـ"القرش المبتسم"! (صورة)
منوعات
16:31
ما حصل مع هذا المصور البحري لم يكن متوقعا... إلتقى بـ"القرش المبتسم"! (صورة)
0
فنّ
2024-05-28
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
فنّ
2024-05-28
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
0
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
0
آخر الأخبار
2024-06-16
رئيس نقابة اصحاب ومشغلي بيوت الضيافة في لبنان رمزي سلمان للـ LBCI: الموسم الحالي أفضل من سابقه وفي الفترات المتوترة والحذرة في البلد نطلب من الوزارة فترة سماح كإعفاءات وغيرها لأنه يخسّرنا الكثير
آخر الأخبار
2024-06-16
رئيس نقابة اصحاب ومشغلي بيوت الضيافة في لبنان رمزي سلمان للـ LBCI: الموسم الحالي أفضل من سابقه وفي الفترات المتوترة والحذرة في البلد نطلب من الوزارة فترة سماح كإعفاءات وغيرها لأنه يخسّرنا الكثير
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:57
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
أمن وقضاء
16:57
المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياضي يحتفل بتتويجه بطل لبنان وآسيا بملعبه في المنارة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الرياضي يحتفل بتتويجه بطل لبنان وآسيا بملعبه في المنارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في اليورو تعادل سلبي لفرنسا بغياب مبابي وفرصة اخيرة لبلجيكا الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في اليورو تعادل سلبي لفرنسا بغياب مبابي وفرصة اخيرة لبلجيكا الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
افتتاح فيلم "ولاد رزق ٣" في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:46
افتتاح فيلم "ولاد رزق ٣" في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مرشح يخوض الانتخابات البريطانية عبر الذكاء الاصطناعي... AI Steve
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مرشح يخوض الانتخابات البريطانية عبر الذكاء الاصطناعي... AI Steve
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حالات الغرق تتزايد.. إليكم إرشادات الوقاية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حالات الغرق تتزايد.. إليكم إرشادات الوقاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والـUNHCR الأسبوع المقبل لتسليم الداتا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والـUNHCR الأسبوع المقبل لتسليم الداتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية على طاولة البحث قريباً في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:07
ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية على طاولة البحث قريباً في سوريا
0
أخبار لبنان
13:06
اصوات داعمة لإشعال الجبهة الاسرائيلية مع لبنان..مقابل صوت لوقف الحرب
أخبار لبنان
13:06
اصوات داعمة لإشعال الجبهة الاسرائيلية مع لبنان..مقابل صوت لوقف الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:27
"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"
فنّ
04:27
"أنقذوا شيرين عبد الوهاب قبل أن نبكي كلّنا"
2
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
خبر عاجل
07:46
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
3
فنّ
04:37
ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)
فنّ
04:37
ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)
4
منوعات
07:38
"لقد وقعت في حب أختي وأشعر بالخجل الشديد"... صدفة غريبة جمعتهما وهذه قصتهما الصادمة!
منوعات
07:38
"لقد وقعت في حب أختي وأشعر بالخجل الشديد"... صدفة غريبة جمعتهما وهذه قصتهما الصادمة!
5
فنّ
03:37
خبر حزين... رويدا عطية تعتزل الفن: "لن أعود خلص"
فنّ
03:37
خبر حزين... رويدا عطية تعتزل الفن: "لن أعود خلص"
6
أخبار دولية
03:16
ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا
أخبار دولية
03:16
ماكرون: اتخذت قرارا جسيما للغاية وكلفني غاليا
7
أخبار لبنان
13:03
6 جبهات ستساند لبنان في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل
أخبار لبنان
13:03
6 جبهات ستساند لبنان في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل
8
صحف اليوم
00:34
خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية (الاخبار)
صحف اليوم
00:34
خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More