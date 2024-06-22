اكتشاف في محادثات زوجها الالكترونية دمرها... "زواجي بخطر"!

عائلة أميركية تطالب "ناسا" بثمانين ألف دولار... والسبب: جسم فضائي في منزلها؟!

عائلة أميركية تطالب "ناسا" بثمانين ألف دولار... والسبب: جسم فضائي في منزلها؟!

مزاد في نيويورك على رسم غلاف الكتاب الأول من سلسلة "هاري بوتر"